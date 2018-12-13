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Завершились съёмки «Сильной слабой женщины»

13 декабря
2018 год

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13 декабря 2018
В Минске завершились съёмки сериала Екатерины Двигубской под рабочим названием «Сильная слабая женщина». Об этом сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», создающей многосерийную мелодраму по заказу телеканала «Россия».

История начинается весной 1989 года в провинциальном городке Казимове. Нина Голубева (Александра Власова) заканчивает школу с медалью и грезит стать модельером. Первая серьёзная влюблённость в 22-летнего сына прокурора Вадима (Дмитрий Власкин) оборачивается тяжёлым испытанием – парень оставляет девушку беременной. В начале «лихих 90-ых» Нина переезжает в неприветливую Москву и учится полагаться только на себя. Впереди у неё будет и признание, и успех, но к счастью и настоящей любви предстоит идти трудной дорогой.

Завершились съёмки «Сильной слабой женщины»
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

Самый близкий человек для Нины – это её дедушка Григорий Иванович (Владимир Гостюхин), строгий и наивный, посвятивший жизнь внучке. Разменяв седьмой десяток, неожиданно находит личное счастье с Валентиной Ивановной (Наталья Аринбасарова), которая работает консьержкой у них в доме. Зрители также увидят Ольгу Кабо в образе бывшей свекрови Нины, прокурора. Женщины деспотичной и жестокой. Смысл своей жизни она видит в сыне, для которого творит светлое будущее в виде династического брака. Но в начале «нулевых» теряет всё и платит высокую цену за разрушенное счастье Вадима и Нины.

«Сама история очень интересная! У меня прекрасные партнёры, совершенно замечательная молодёжь, а также удивительные Владимир Гостюхин и Наталья Аринбасарова. Великое счастье, когда тебя окружают такие профессиональные, тонкие актёры и просто чуткие люди! С Катей Двигубской мы знакомы давно и каждый раз, когда мы встречались, разговаривали о том, как бы хорошо было что-то сделать вместе. И вот, наш час настал! Она пригласила меня на эту картину и предложила совершенно необычную для меня роль: вначале у нас 90-е годы, я играю прокурора, с таким металлическим стержнем. Такую женщину, которая всех строит, выстраивает свою жизнь, бескомпромиссно отслеживает личную жизнь сына. Но времена меняются: в конце истории – это совершенно другая женщина. Слабая, находящаяся у черты бедности, борющаяся с тяжёлым заболеванием. Мне очень интересно было поработать в этом проекте, интересно быть разной, попробовать сыграть две жизни, два возраста», – поделилась своими впечатлениями Ольга Кабо.

Премьера сериала состоится в 2019 году на канале «Россия 1».
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Завершились съёмки «Сильной слабой женщины» фотографии
Завершились съёмки «Сильной слабой женщины» фотографии
Завершились съёмки «Сильной слабой женщины» фотографии
Завершились съёмки «Сильной слабой женщины» фотографии
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