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Мультфильм «Смешарики. Дежавю» показали в Испании

13 декабря
2018 год

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13 декабря 2018
Английская версия полнометражного мультфильма «Смешарики. Дежавю» была показана в испанском городе Витория-Гастейс, где участвует в конкурсной программе второго кинофестиваля для детей и молодёжи GaztefilmFest. Живой дубляж на язык басков осуществлялся четырьмя актёрами. Картину презентовал один из авторов сценария Дмитрий Яковенко, уточняет пресс-служба Группы Компаний «Рики».

Мультфильм «Смешарики. Дежавю» показали в Испании
фото: Пресс-служба Группы Компаний «Рики»

По словам сценариста, «уникальность GaztefilmFest этого года в том, что победителей выбирают дети. После просмотра фильма они заполняют специальные бланки, на которых закрашивают от одной до пяти звёзд. В программе фестиваля представлены как полнометражные, так и короткометражные картины. Результаты конкурсного отбора будут объявлены 16 декабря».

Всего в смотре приняло участие более 130 детей и подростков. По мнению организаторов, фестиваль демонстрирует инновационные подходы в образовании, где дети являются активными участниками проекта на практике. Для их вовлечения представители GaztefilmFes тесно сотрудничают со школами.
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