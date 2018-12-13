Мультфильм «Смешарики. Дежавю» показали в Испании

Английская версия полнометражного мультфильма «Смешарики. Дежавю» была показана в испанском городе Витория-Гастейс, где участвует в конкурсной программе второго кинофестиваля для детей и молодёжи GaztefilmFest. Живой дубляж на язык басков осуществлялся четырьмя актёрами. Картину презентовал один из авторов сценария Дмитрий Яковенко, уточняет пресс-служба Группы Компаний «Рики».
фото: Пресс-служба Группы Компаний «Рики»
По словам сценариста, «уникальность GaztefilmFest этого года в том, что победителей выбирают дети. После просмотра фильма они заполняют специальные бланки, на которых закрашивают от одной до пяти звёзд. В программе фестиваля представлены как полнометражные, так и короткометражные картины. Результаты конкурсного отбора будут объявлены 16 декабря».
Всего в смотре приняло участие более 130 детей и подростков. По мнению организаторов, фестиваль демонстрирует инновационные подходы в образовании, где дети являются активными участниками проекта на практике. Для их вовлечения представители GaztefilmFes тесно сотрудничают со школами.