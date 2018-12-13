Лос-анджелесские критики признали лучшим фильмом картину Альфонсо Куарона «Рома»

Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса признала лучшим фильмом 2018 года картину Альфонсо Куарона «Рома»
, отмеченную также наградой за операторскую работу. Список победителей опубликован на сайте
ассоциации.
Оливия Колман
, сыгравшая в «Фаворитке» Йоргоса Лантимоса
, объявлена актрисой года, а Итан Хоук
(«Первая реформатская церковь»
) – лучшим актёром. Стивен Ян
(«Пылающий») и Регина Кинг
(«Если Бил-стрит могла бы заговорить»
) получили награды за роли второго плана.
Среди режиссёров победу одержала Дебра Граник
, снявшая картину «Не оставляй следов»
. Николь Холофсенер
и Джефф Уитти
отмечены за сценарий ленты «Сможете ли вы меня простить?»
. «Чёрной пантере» Райана Куглера
досталась премия за декорации.
«Человек-паук: Через вселенные» Боба Персичетти
, Питера Рэмси
и Родни Ротмэна
удостоен звания лучшего мультфильма. В номинации «Лучший иностранный фильм» приз поделили между собой «Пылающий» Ли Чхан-дона
и «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды
. Хаяо Миядзаки
удостоен премии за достижения.