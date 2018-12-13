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Лос-анджелесские критики признали лучшим фильмом картину Альфонсо Куарона «Рома»

13 декабря
2018 год

Новости кино >>
13 декабря 2018
Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса признала лучшим фильмом 2018 года картину Альфонсо Куарона «Рома», отмеченную также наградой за операторскую работу. Список победителей опубликован на сайте ассоциации.

Лос-анджелесские критики признали лучшим фильмом картину Альфонсо Куарона «Рома»
фото: lafca.net

Оливия Колман, сыгравшая в «Фаворитке» Йоргоса Лантимоса, объявлена актрисой года, а Итан Хоук («Первая реформатская церковь») – лучшим актёром. Стивен Ян («Пылающий») и Регина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить») получили награды за роли второго плана.

Среди режиссёров победу одержала Дебра Граник, снявшая картину «Не оставляй следов». Николь Холофсенер и Джефф Уитти отмечены за сценарий ленты «Сможете ли вы меня простить?». «Чёрной пантере» Райана Куглера досталась премия за декорации.

«Человек-паук: Через вселенные» Боба Персичетти, Питера Рэмси и Родни Ротмэна удостоен звания лучшего мультфильма. В номинации «Лучший иностранный фильм» приз поделили между собой «Пылающий» Ли Чхан-дона и «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды. Хаяо Миядзаки удостоен премии за достижения.
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