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В конкурс 69-го Берлинале вошла картина Франсуа Озона «По божьей милости»

13 декабря
2018 год

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13 декабря 2018
Новая работа Франсуа Озона «По божьей милости» включена в конкурсную программу 69-го Берлинского международного кинофестиваля, который пройдёт с 7 по 17 февраля будущего года. Об этом сообщает пресс-служба престижного смотра.


За «Золотого медведя» также поборются картины «Земля под ногами» (Der Boden unter den Füssen) Мари Крютцер, «Золотая перчатка» (Der Goldene Handschuh) Фатиха Акина, «Я была дома, но...» (Ich war zuhause, aber) Ангелы Шанелек, «Рассказ о трёх сёстрах» (Kız Kardeşler) Эмина Альпера и «Каталог пропавших городов» (Répertoire des villes disparues) Дени Коте.

Во внеконкурсную программу Berlinale Special вошли Gully Boy Зои Ахтар, сериал Генриха Брелёра «Брехт» и документальная лента Чарльза Фергюсона «Уотергейт».

Ранее сообщалось, что международное жюри Берлинале в этом году возглавит знаменитая французская актриса Жюльет Бинош, а фильмом открытия станет «Доброта незнакомцев» Лоне Шерфиг.
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