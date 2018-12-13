В конкурс 69-го Берлинале вошла картина Франсуа Озона «По божьей милости»

Новая работа Франсуа Озона «По божьей милости»
включена в конкурсную программу 69-го Берлинского международного кинофестиваля
, который пройдёт с 7 по 17 февраля будущего года. Об этом сообщает пресс-служба престижного смотра.
За «Золотого медведя» также поборются картины «Земля под ногами»
(Der Boden unter den Füssen) Мари Крютцер
, «Золотая перчатка»
(Der Goldene Handschuh) Фатиха Акина
, «Я была дома, но...»
(Ich war zuhause, aber) Ангелы Шанелек
, «Рассказ о трёх сёстрах»
(Kız Kardeşler) Эмина Альпера
и «Каталог пропавших городов»
(Répertoire des villes disparues) Дени Коте
.
Во внеконкурсную программу Berlinale Special вошли Gully Boy Зои Ахтар
, сериал Генриха Брелёра «Брехт»
и документальная лента Чарльза Фергюсона «Уотергейт»
.
Ранее сообщалось, что международное жюри Берлинале в этом году возглавит знаменитая французская актриса Жюльет Бинош
, а фильмом открытия станет «Доброта незнакомцев» Лоне Шерфиг
.