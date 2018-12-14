Ляйсан Утяшева, Ирина Безрукова и Надежда Ангарская озвучили героинь четвёртой «Снежной королевы»

Многократная чемпионка Европы и мира, Посол Чемпионата Мира по футболу 2018 и мама двоих детей Ляйсан Утяшева озвучила Альфиду. Знаменитая гимнастка призналась, что согласилась озвучивать персонажа «из-за детей»: «Особенно из-за Софии. У неё сейчас такой возраст — ей нравятся бойкие девчонки, она сама бойкая». Изначально Ляйсан было предложено несколько героинь на выбор, и именно её трёхлетняя дочь фактически сделала выбор за маму, сказав: «Мама, это точно ты! Я бы очень хотела тебя там слушать!».
Альфида — настоящая пиратка: сильная, волевая, решительная. Правда, иногда ей мешают её доброта, сентиментальность, доброта и обострённое чувство справедливости. Ляйсан отметила, что у них с героиней есть общие черты: «Если посмотреть весь мой путь, то что-то у нас общее всё же есть. Это сила воли, характер, не быть в состоянии "розовой фиалки"». Также Утяшева считает, что и она, и её героиня очень любят помогать: «Она резкая девчонка, но в то же время всем помогает, и это нас с ней сближает».
фото: Пресс-служба студии Wizart Animation
Голосом Ирины Безруковой заговорила Уна. Актриса поделилась, что, когда получила предложение озвучить героиню зимней сказки, то «просто как ребёнок обрадовалась и с радостью согласилась».
Сердечная и добрая волшебница Уна – мама Герды и Кая и, по словам Ирины, «воплощение женственности». Ей очень понравился мультфильм: «Если бы никто не сказал, что он сделан в России, никто бы и не понял. Очень высокий уровень анимации», – полагает актриса.
фото: Пресс-служба студии Wizart Animation
Яркую и весёлую цыганку Лилит озвучила актриса, певица и участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская. «Во-первых, мы похожи с ней внешне. Во-вторых, я ещё никого не озвучивала, – признаётся Надежда. – Для меня это интересный новый опыт. И потом – это же детский мультик, я обязательно пойду на него с ребёнком, посмотрим, узнает ли он меня».
Четвёртая часть «Снежной королевы» выходит в мировой прокат в канун Рождества. Релиз в России запланирован на 1 января 2019 года.