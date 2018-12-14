Ди Уоллес исполнилось 70 лет

Сегодня, 14 декабря
, исполнилось 70
лет американской актрисе театра, кино и телевидения, продюсеру и «королеве крика» Ди Уоллес
.
Дина Бауэрс
родилась 14 декабря 1948
года в Канзас-Сити. Актёрскую карьеру начала на театральной сцене Нью-Йорка, где работала танцовщицей в мюзиклах. Сменив в начале 70-х имя на Ди Уоллес, дебютировала на телевидении в сериалах «Лукас Таннер»
и «Улицы Сан Франциско»
. В 1975-м она появилась на большом экране в экранизации фантастического романа Айры Левина «Степфордские жены»
, поставленной Брайаном Форбсом
.
Спустя два года Уоллес сыграла в своём первом хорроре — «У холмов есть глаза» Уэса Крэйвена
— и совсем скоро стала звездой пугающего жанра. Успех актриса закрепила, снявшись в фильмах ужасов «Вой» Джо Данте
, «Куджо» Льюиса Тига
и «Зубастики» Стивена Херека
. Широкому зрителю стала известна благодаря роли мамы Эллиота в незабываемом «Инопланетянине» Стивена Спилберга
.
На счету Ди Уоллес 240
ролей в кино и на телевидении. Актриса снялась в таких фильмах и сериалах, как «10»
, «Сумеречная зона»
, «Легенда о Белом драконе»
, «Она написала убийство»
, «Страшилы»
, «Детектив Нэш Бриджес»
, «Элли Макбил»
, «Анатомия страсти»
, «Мыслить как преступник»
, «Хэллоуин 2007»
, «Говорящая с призраками»
, «Спасите Грейс!»
, «Повелители Салема»
, «Сверхъестественное»
, «Главный госпиталь»
, «Гримм»
, «Вместе мы всегда»
, «Новые приключения Лесси»
, «Сыновья и дочери»
, «Меня зовут Эрл»
, «Дом дьявола»
, «Крайние меры»
, «Закон и порядок: Лос-Анджелес»
и «Шёпот»
.
С 1980 года была замужем за актёром Кристофером Стоуном
, поэтому в титрах часто значится как Ди Уоллес-Стоун
. Обладательница шести наград.