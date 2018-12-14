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Ди Уоллес исполнилось 70 лет

14 декабря
2018 год

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14 декабря 2018
Сегодня, 14 декабря, исполнилось 70 лет американской актрисе театра, кино и телевидения, продюсеру и «королеве крика» Ди Уоллес.

Ди Уоллес исполнилось 70 лет
фото: avclub.com

Дина Бауэрс родилась 14 декабря 1948 года в Канзас-Сити. Актёрскую карьеру начала на театральной сцене Нью-Йорка, где работала танцовщицей в мюзиклах. Сменив в начале 70-х имя на Ди Уоллес, дебютировала на телевидении в сериалах «Лукас Таннер» и «Улицы Сан Франциско». В 1975-м она появилась на большом экране в экранизации фантастического романа Айры Левина «Степфордские жены», поставленной Брайаном Форбсом.

Спустя два года Уоллес сыграла в своём первом хорроре — «У холмов есть глаза» Уэса Крэйвена — и совсем скоро стала звездой пугающего жанра. Успех актриса закрепила, снявшись в фильмах ужасов «Вой» Джо Данте, «Куджо» Льюиса Тига и «Зубастики» Стивена Херека. Широкому зрителю стала известна благодаря роли мамы Эллиота в незабываемом «Инопланетянине» Стивена Спилберга.

«Инопланетянин»

На счету Ди Уоллес 240 ролей в кино и на телевидении. Актриса снялась в таких фильмах и сериалах, как «10», «Сумеречная зона», «Легенда о Белом драконе», «Она написала убийство», «Страшилы», «Детектив Нэш Бриджес», «Элли Макбил», «Анатомия страсти», «Мыслить как преступник», «Хэллоуин 2007», «Говорящая с призраками», «Спасите Грейс!», «Повелители Салема», «Сверхъестественное», «Главный госпиталь», «Гримм», «Вместе мы всегда», «Новые приключения Лесси», «Сыновья и дочери», «Меня зовут Эрл», «Дом дьявола», «Крайние меры», «Закон и порядок: Лос-Анджелес» и «Шёпот».

С 1980 года была замужем за актёром Кристофером Стоуном, поэтому в титрах часто значится как Ди Уоллес-Стоун. Обладательница шести наград.
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