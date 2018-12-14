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Ольга Погодина стала первой советской разведчицей

14 декабря
2018 год

Новости кино >>
14 декабря 2018
В Санкт-Петербурге стартовали съёмки сериала Константина Максимова «Легенда Феррари». Действие 12-серийной шпионской мелодрамы развернётся в первые годы после Октябрьской революции прошлого столетия.

Согласно пресс-службе телеканала НТВ, главную роль в сериале играет Ольга Погодина, которая также выступает продюсером вместе со своим супругом Алексеем Пимановым. Также в сериале заняты Павел Делонг, Константин Крюков, Николай Добрынин, Сергей Горобченко, Александр Бухаров, Дмитрий Исаев, Поля Полякова и другие актёры.

Ольга Погодина стала первой советской разведчицей
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

После неудачного покушения на барона Врангеля (Бухаров) и гибели агента разведуправления, начальник оперативного управления полевого штаба Семён Урицкий (Евгений Коряковский) разрабатывает новый хитроумный план по реализации «Крымской миссии». Он назначает на это дело лучшего агента — Елену Голубовскую (Погодина), Урицкий лично несколько лет готовил её к службе. В Крыму Голубовская появляется уже как Эль Феррари – одарённая итальянская поэтесса, пишущая в очень модном для того времени жанре чувственной лирики. Её задачей становится устранение Врангеля с целью деморализации белого движения, а также контроль над операцией по похищению золота. Её планам мешает журналист местной газеты Максимилиан Эрмлер (Делонг), оказавшийся по совместительству агентом британской разведки. Теперь каждый из них пытается переиграть другого и быть на шаг впереди.

«В нашем кино популярен образ мужчины разведчика. А вот образ разведчицы–женщины не очень. Хотя женщины в этой работе тоже терпели лишения и совершали подвиги. Я как раз играю первую женщину-разведчицу Ольгу Голубовскую. Она же Елена Феррари. Мы специально изменили имя моей героини с Елены на Эль, потому что, во-первых, есть художественный вымысел и он неизбежен, а во-вторых, мы хотели соблюсти определённую дистанцию исторического персонажа и киногероя. Три года мы работали над этим образом. Елена Голубовская считается матерью советской разведки, потому что она создала всю европейскую и американскую резидентуру, которая работает до сих пор», – рассказала Ольга Погодина.
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Ольга Погодина стала первой советской разведчицей фотографии
Ольга Погодина стала первой советской разведчицей фотографии
Ольга Погодина стала первой советской разведчицей фотографии
Ольга Погодина стала первой советской разведчицей фотографии
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