Ольга Погодина стала первой советской разведчицей

После неудачного покушения на барона Врангеля (Бухаров) и гибели агента разведуправления, начальник оперативного управления полевого штаба Семён Урицкий (Евгений Коряковский) разрабатывает новый хитроумный план по реализации «Крымской миссии». Он назначает на это дело лучшего агента — Елену Голубовскую (Погодина), Урицкий лично несколько лет готовил её к службе. В Крыму Голубовская появляется уже как Эль Феррари – одарённая итальянская поэтесса, пишущая в очень модном для того времени жанре чувственной лирики. Её задачей становится устранение Врангеля с целью деморализации белого движения, а также контроль над операцией по похищению золота. Её планам мешает журналист местной газеты Максимилиан Эрмлер (Делонг), оказавшийся по совместительству агентом британской разведки. Теперь каждый из них пытается переиграть другого и быть на шаг впереди.
«В нашем кино популярен образ мужчины разведчика. А вот образ разведчицы–женщины не очень. Хотя женщины в этой работе тоже терпели лишения и совершали подвиги. Я как раз играю первую женщину-разведчицу Ольгу Голубовскую. Она же Елена Феррари. Мы специально изменили имя моей героини с Елены на Эль, потому что, во-первых, есть художественный вымысел и он неизбежен, а во-вторых, мы хотели соблюсти определённую дистанцию исторического персонажа и киногероя. Три года мы работали над этим образом. Елена Голубовская считается матерью советской разведки, потому что она создала всю европейскую и американскую резидентуру, которая работает до сих пор», – рассказала Ольга Погодина.