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41 ММКФ пройдёт с 18 по 25 апреля 2019 года

14 декабря
2018 год

Новости кино >>
14 декабря 2018
Московский Международный кинофестиваль в 2019-м пройдёт в апреле, как и в уходящем году. Даты проведения опубликованы на сайте смотра.

41 ММКФ откроет двери 18 апреля и завершит свою работу 25-го числа.


Ранее фестиваль проходил в конце июня, но в 2018-м было решено перенести его на апрель в связи с проведением Чемпионата мира по футболу, проходившего в России с 14 июня по 15 июля.

Смотр, основанный в 1935-м и считающийся фестивалем ААА-класса, проходит в Москве ежегодно с 2000 года. Президентом ММКФ является Никита Михалков.
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