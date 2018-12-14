Умерла Сондра Локк

На 75-м году жизни скончалась Сондра Локк
. Популярной актрисы 70-80-х не стало ещё 3 ноября
, но СМИ об этом стало известно только в этом месяце.
Как сообщает THR
, актриса умерла в своём доме в Лос-Анджелесе от сердечного приступа, вызванного осложнениями в результате рака.
Сандра Луиза Смит
родилась 28 мая 1944
года в Шелбивилле (штат Теннесси). В 1967-м дебютировала в драме «Сердце — одинокий охотник»
в роли Мик Келли, за которую была номинирована на «Оскар».
В 1976 году снялась в вестерне «Джоси Уэйлс — человек вне закона»
. На съёмках у неё завязался роман с Клинтом Иствудом
, их отношения растянулись на 14 лет и ещё пять фильмов («Сквозь строй»
, «Как ни крути — проиграешь»
, «Любым путём, каким только можешь»
, «Бронко Билли»
, «Внезапный удар»
). На счету актрисы 30 ролей в кино и на телевидении, а также четыре режиссёрские работы.