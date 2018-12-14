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Умерла Сондра Локк

14 декабря
2018 год

Новости кино >>
14 декабря 2018
На 75-м году жизни скончалась Сондра Локк. Популярной актрисы 70-80-х не стало ещё 3 ноября, но СМИ об этом стало известно только в этом месяце.

Как сообщает THR, актриса умерла в своём доме в Лос-Анджелесе от сердечного приступа, вызванного осложнениями в результате рака.

На съёмках фильма «Импульс»
фото: imdb.com

Сандра Луиза Смит родилась 28 мая 1944 года в Шелбивилле (штат Теннесси). В 1967-м дебютировала в драме «Сердце — одинокий охотник» в роли Мик Келли, за которую была номинирована на «Оскар».

В 1976 году снялась в вестерне «Джоси Уэйлс — человек вне закона». На съёмках у неё завязался роман с Клинтом Иствудом, их отношения растянулись на 14 лет и ещё пять фильмов («Сквозь строй», «Как ни крути — проиграешь», «Любым путём, каким только можешь», «Бронко Билли», «Внезапный удар»). На счету актрисы 30 ролей в кино и на телевидении, а также четыре режиссёрские работы.
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Бронко БиллиВнезапный ударДжоси Уэйлс - человек вне законаКак ни крути - проиграешьЛюбым путём, каким только можешьСердце - одинокий охотникСквозь строй

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