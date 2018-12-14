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Баста и Пелагея спели для «Т-34»

14 декабря
2018 год

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14 декабря 2018
Баста и Пелагея записали совместный трек «Под палящим огнём», ставший заглавной песней саундтрека военной картины Алексея Сидорова «Т-34», которая выйдет в прокат 1 января. Об этом сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип».

«Т-34»

«Хотелось написать что-то архаичное, большое, при этом не превращая композицию в военную песню. Она про молодость, про дерзость, про фатальность. За глобальными событиями всегда стоят простые люди, которые шагами творят историю. Хотелось открыть героизм этих людей, из чьих подвигов сложилась легендарная история», — рассказал о своей песне Василий Вакуленко.

Пелагея, по её словам, в композиции отвечает за «женскую мирную сторону». «Ведь для настоящих мужчин всегда важна женская поддержка. В песне всё очень в точку: получилась отличная композиция с очень правильным эмоциональным настроем», — поделилась своими впечатлениями певица.

Релиз композиции состоялся в iTunes. В ближайшее время она появится в ротации ведущих российских радиостанций.
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