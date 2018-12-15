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Марвеловские кинокомиксы лидируют в рейтинге Google

15 декабря
2018 год

Новости кино >>
15 декабря 2018
Рейтинг самых популярных у пользователей фильмов, сериалов и персон, публикуемый ежегодно поисковиком Google, в 2018-м возглавил кинокомикс Райана Куглера «Чёрная пантера».

Марвеловские кинокомиксы лидируют в рейтинге Google

Второе, третье и четвёртое место заняли его коллеги по Marvel «Дэдпул 2», «Веном» и «Мстители: Война бесконечности». Кроме того, в первую пятёрку по запросу «потеря» попал недавно скончавшийся создатель марвеловских комиксов Стэн Ли. И лишь на пятом месте среди кинокартин оказалась «Богемская рапсодия».

Сильвестр Сталлоне возглавляет список актёров и занимает третью строчку среди самых популярных персон года. В актёрский топ также попал 81-летний Билл Косби, осуждённый на десять лет за изнасилование 14-летней давности, он на четвёртой позиции.

Самым популярным телешоу, по мнению пользователей Google, стал китайский сериал «Покорение дворца Яньси». На втором месте оказался фантастический «Видоизменённый углерод», а на пятом — ситком «Розанна».
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