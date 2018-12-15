Марвеловские кинокомиксы лидируют в рейтинге Google

Рейтинг самых популярных у пользователей фильмов, сериалов и персон, публикуемый
ежегодно поисковиком Google, в 2018-м возглавил кинокомикс Райана Куглера «Чёрная пантера»
.
Второе, третье и четвёртое место заняли его коллеги по Marvel «Дэдпул 2»
, «Веном»
и «Мстители: Война бесконечности»
. Кроме того, в первую пятёрку по запросу «потеря» попал недавно скончавшийся создатель марвеловских комиксов Стэн Ли
. И лишь на пятом месте среди кинокартин оказалась «Богемская рапсодия»
.
Сильвестр Сталлоне
возглавляет список актёров и занимает третью строчку среди самых популярных персон года. В актёрский топ также попал 81-летний Билл Косби
, осуждённый на десять лет за изнасилование 14-летней давности, он на четвёртой позиции.
Самым популярным телешоу, по мнению пользователей Google, стал китайский сериал «Покорение дворца Яньси»
. На втором месте оказался фантастический «Видоизменённый углерод»
, а на пятом — ситком «Розанна»
.