Джанкарло Эспозито и Вернер Херцог присоединились к «Мандалорцу»

Disney и Lucasfilm полностью сформировали актёрский состав сериала «Мандалорец»
из вселенной «Звёздных войн»
, чьим сценаристом и продюсером числится Джон Фавро
. Имена участников опубликованы на официальном сайте
саги.
Помимо Педро Паскаля
, которому досталась главная роль, и Джины Карано
, в телешоу также заняты знаменитый немецкий режиссёр Вернер Херцог
(!), Ник Нолти
, Карл Уэзерс
, Джанкарло Эспозито
, Омид Абтахи
и Эмили Суоллоу
(«Сверхъестественное»
).
В режиссёрское кресло компании усадили Брайс Даллас Ховард
, Таику Вайтити
, Дебору Чоу
и Рика Фамуйиву
. За постановку первого эпизода отвечает Дэйв Филони
(«Звёздные войны: Войны клонов»
).
По словам Фавро, зрителям поведают об «одиноком стрелке, обитающем в отдалённых уголках галактики, где уже не действуют законы Новой Республики»
, который продолжит дело Джанго и Бобы Феттов. Действие развернётся в период, пропущенный «Возвращением джедая»
и «Пробуждением силы»
, то есть «после падения Галактической Империи и до возникновения Первого Ордена»
. Премьера «Мандалорца» состоится в 2019 году на стриминговом сервисе Disney.