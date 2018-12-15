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Джанкарло Эспозито и Вернер Херцог присоединились к «Мандалорцу»

15 декабря
2018 год

Новости кино >>
15 декабря 2018
Disney и Lucasfilm полностью сформировали актёрский состав сериала «Мандалорец» из вселенной «Звёздных войн», чьим сценаристом и продюсером числится Джон Фавро. Имена участников опубликованы на официальном сайте саги.

Помимо Педро Паскаля, которому досталась главная роль, и Джины Карано, в телешоу также заняты знаменитый немецкий режиссёр Вернер Херцог (!), Ник Нолти, Карл Уэзерс, Джанкарло Эспозито, Омид Абтахи и Эмили Суоллоу («Сверхъестественное»).

Джанкарло Эспозито и Вернер Херцог присоединились к «Мандалорцу»
фото: roqoodepot.com

В режиссёрское кресло компании усадили Брайс Даллас Ховард, Таику Вайтити, Дебору Чоу и Рика Фамуйиву. За постановку первого эпизода отвечает Дэйв Филони («Звёздные войны: Войны клонов»).

По словам Фавро, зрителям поведают об «одиноком стрелке, обитающем в отдалённых уголках галактики, где уже не действуют законы Новой Республики», который продолжит дело Джанго и Бобы Феттов. Действие развернётся в период, пропущенный «Возвращением джедая» и «Пробуждением силы», то есть «после падения Галактической Империи и до возникновения Первого Ордена». Премьера «Мандалорца» состоится в 2019 году на стриминговом сервисе Disney.
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