«Холодная война» получила пять «Европейских Оскаров»

«Холодная война» Павла Павликовски
получила пять «Европейских Оскаров». Картина удостоена звания лучшего фильма Европы, а также отмечена наградами за режиссуру, сценарий, монтаж и главную женскую роль (Иоанна Кулиг
). 31-я торжественная церемония награждения состоялась 15 декабря в андалусском городе Севилья. Список победителей опубликован на сайте
Европейской киноакадемии (EFA).
Среди комедий победу одержала «Смерть Сталина» Армандо Иануччи
. «Девочке» Лукаса Донта
вручили приз ФИПРЕССИ. «Бергман» Яне Магнуссон
объявлен неигровой лентой года, а «Ещё один день жизни» Рауля Де Ла Фуэнте
и Дэмиэна Ненова
отмечен наградой в анимационной номинации. Лучшим актёром признан Марчелло Фонте
, сыгравший в «Догмэне» Маттео Гарроне
. Этому фильму также вручили призы за костюмы и грим.
Андрей Понкратов
, работавший над лентой Кирилла Серебренникова «Лето»
, объявлен лучшим художником-постановщиком. Фильм «Три дня с Роми Шнайдер»
получил приз за музыку, а Мартина Оттербека
, снявшего картину «Утойя, 22 июля»
, выделили среди операторов.
Почётные награды за вклад в европейский кинематограф вручили Кармен Мауре
и Рэйфу Файнсу
. Приз зрительских симпатий достался фильму Луки Гуаданьино «Зови меня своим именем»
.