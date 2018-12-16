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«Холодная война» получила пять «Европейских Оскаров»

16 декабря
2018 год

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16 декабря 2018
«Холодная война» Павла Павликовски получила пять «Европейских Оскаров». Картина удостоена звания лучшего фильма Европы, а также отмечена наградами за режиссуру, сценарий, монтаж и главную женскую роль (Иоанна Кулиг). 31-я торжественная церемония награждения состоялась 15 декабря в андалусском городе Севилья. Список победителей опубликован на сайте Европейской киноакадемии (EFA).

«Холодная война»

Среди комедий победу одержала «Смерть Сталина» Армандо Иануччи. «Девочке» Лукаса Донта вручили приз ФИПРЕССИ. «Бергман» Яне Магнуссон объявлен неигровой лентой года, а «Ещё один день жизни» Рауля Де Ла Фуэнте и Дэмиэна Ненова отмечен наградой в анимационной номинации. Лучшим актёром признан Марчелло Фонте, сыгравший в «Догмэне» Маттео Гарроне. Этому фильму также вручили призы за костюмы и грим.

Андрей Понкратов, работавший над лентой Кирилла Серебренникова «Лето», объявлен лучшим художником-постановщиком. Фильм «Три дня с Роми Шнайдер» получил приз за музыку, а Мартина Оттербека, снявшего картину «Утойя, 22 июля», выделили среди операторов.

Почётные награды за вклад в европейский кинематограф вручили Кармен Мауре и Рэйфу Файнсу. Приз зрительских симпатий достался фильму Луки Гуаданьино «Зови меня своим именем».
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