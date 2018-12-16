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Лив Ульман исполнилось 80 лет

16 декабря
2018 год

Новости кино >>
16 декабря 2018
Сегодня, 16 декабря, исполнилось 80 лет выдающейся норвежской актрисе и режиссёру Лив Ульман, прославившейся благодаря ролям в фильмах Ингмара Бергмана.

Лив Ульман исполнилось 80 лет

Лив Юханна Ульман родилась 16 декабря 1938 года в Токио. Выросла в Канаде. Актёрскому мастерству училась в Лондоне. Служила в театре норвежского города Ставангер и в Национальном театре в Осло, а также блистала на Бродвее. Сыграла огромное количество ролей в пьесах Генрика Ибсена.

В кино дебютировала в норвежской комедии «Дурдом в горах», вышедшей на экраны в 1957-м. Спустя почти десять лет, в 1966-м, актриса прославилась ролью Элизабет Фогелер в шедевре Ингмара Бергмана «Персона». Впоследствии она снялась во множестве работ великого режиссёра («Страсть», «Стыд», «Час волка», «Шёпоты и крики», «Сцены из супружеской жизни», «Волшебная флейта», «Лицом к лицу», «Змеиное яйцо», «Осенняя соната», «Сарабанда»), а также родила от него дочь Линн, ставшую известной в Норвегии журналисткой и писательницей. Отношениям Ульман и Бергмана посвящена документальная лента «Лив и Ингмар», вышедшая в 2012-м.

«Персона»

На счету актрисы 58 ролей в кино и на телевидении. Помимо Бергмана, она также снималась у Яна Труэля («Эмигранты», «Поселенцы», «Невеста Занди»), Теренса Янга («Холодный пот»), Ричарда Аттенборо («Мост слишком далеко»), Майкла Андерсона («Папа Иоанн») и других известных постановщиков.

В 1982-м Лив Ульман дебютировала в качестве режиссёра, поставив одну из новелл ленты «Любовь». Всего она сняла семь картин, включая экранизацию романа-эпопеи Сигрид Унсет «Кристин, дочь Лавранса», адаптацию пьесы Августа Стриндберга «Фрёкен Юлия» и одну из коротких новелл киноальманаха «Люмьер и компания». Обладательница 50 наград, среди которых особое место занимают «Золотой глобус», четыре приза «Давид ди Донателло» и фестиваля в Монреале, три премии Нью-Йоркского кружка кинокритиков, два приза фестиваля в Сан-Себастьяне и приз Мостры. В 2008-м возглавляла жюри основного конкурса 30-го ММКФ.
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Лив Ульман исполнилось 80 лет фотографии
Лив Ульман исполнилось 80 лет фотографии
Лив Ульман исполнилось 80 лет фотографии
Лив Ульман исполнилось 80 лет фотографии
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