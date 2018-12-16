Лив Ульман исполнилось 80 лет

Сегодня, 16 декабря
, исполнилось 80
лет выдающейся норвежской актрисе и режиссёру Лив Ульман
, прославившейся благодаря ролям в фильмах Ингмара Бергмана
.
Лив Юханна Ульман
родилась 16 декабря 1938
года в Токио. Выросла в Канаде. Актёрскому мастерству училась в Лондоне. Служила в театре норвежского города Ставангер и в Национальном театре в Осло, а также блистала на Бродвее. Сыграла огромное количество ролей в пьесах Генрика Ибсена
.
В кино дебютировала в норвежской комедии «Дурдом в горах»
, вышедшей на экраны в 1957-м. Спустя почти десять лет, в 1966-м, актриса прославилась ролью Элизабет Фогелер в шедевре Ингмара Бергмана «Персона»
. Впоследствии она снялась во множестве работ великого режиссёра («Страсть»
, «Стыд»
, «Час волка»
, «Шёпоты и крики»
, «Сцены из супружеской жизни»
, «Волшебная флейта»
, «Лицом к лицу»
, «Змеиное яйцо»
, «Осенняя соната»
, «Сарабанда»
), а также родила от него дочь Линн
, ставшую известной в Норвегии журналисткой и писательницей. Отношениям Ульман и Бергмана посвящена документальная лента «Лив и Ингмар»
, вышедшая в 2012-м.
На счету актрисы 58
ролей в кино и на телевидении. Помимо Бергмана, она также снималась у Яна Труэля
(«Эмигранты»
, «Поселенцы»
, «Невеста Занди»
), Теренса Янга
(«Холодный пот»
), Ричарда Аттенборо
(«Мост слишком далеко»
), Майкла Андерсона
(«Папа Иоанн»
) и других известных постановщиков.
В 1982-м Лив Ульман дебютировала в качестве режиссёра, поставив одну из новелл ленты «Любовь»
. Всего она сняла семь картин, включая экранизацию романа-эпопеи Сигрид Унсет «Кристин, дочь Лавранса»
, адаптацию пьесы Августа Стриндберга «Фрёкен Юлия»
и одну из коротких новелл киноальманаха «Люмьер и компания»
. Обладательница 50
наград, среди которых особое место занимают «Золотой глобус», четыре приза «Давид ди Донателло» и фестиваля в Монреале, три премии Нью-Йоркского кружка кинокритиков, два приза фестиваля в Сан-Себастьяне и приз Мостры. В 2008-м возглавляла жюри основного конкурса 30-го ММКФ.