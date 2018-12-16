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«Парк Юрского периода» и «Сияние» объявлены культурным достоянием США

16 декабря
2018 год

Новости кино >>
16 декабря 2018
По истечении этого года в Национальный реестр американских фильмов была включена новая порция 25 картин, которые ежегодно выбираются согласно положениям закона National Film Preservation Act. Со списком можно ознакомиться на сайте Библиотеки Конгресса.

«Леди из Шанхая»

Культурным достоянием Северной Америки объявлены такие ленты, как «Парк Юрского периода», «Золушка», «Моя прекрасная леди», «Ребекка», «Сияние», «Горбатая гора», «Плохой день в Блэк Роке», «Теленовости», «Дни вина и роз», «Хад», «Осведомитель», «Леди из Шанхая», «Оставь её в раю», «Навигатор», «Увольнение в город», «Одноглазый Джек» и «Происшествие на Саут-Стрит».

В перечень также попала короткометражная лента 1898 года «Кое-что хорошее — поцелуй негров», которую случайно обнаружили в архиве в 2014 году.

Перечисленные работы будут отправлены на вечное хранение в особый архив библиотеки Конгресса. Всего на данный момент в хранилище находится более 750 кинокартин.
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