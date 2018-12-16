Завершились съёмки новых «Ангелов Чарли»

Элизабет Бэнкс
завершила съёмки ремейка «Ангелов Чарли»
. Об этом сообщила режиссёр в своём Инстаграме
.
В качестве Ангелов в картине предстанут Кристен Стюарт
, Наоми Скотт
и Элла Балинска
. Компанию им составят сама Бэнкс, Патрик Стюарт
, Джимон Хонсу
, Джонатан Такер
и Луис Херардо Мендес
.
В центре сюжета нового фильма окажется агент Со Бэй, цель которой – стать частью команды Ангелов Чарли. Но её планам помешал некто Ронни Петанкан, который похитил остальных Ангелов. На помощь главной героине приходит Нэйтан Вудхолл: вместе они намерены спасти будущих коллег Бэй.
Релиз ленты запланирован на 1 ноября 2019 года.