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Завершились съёмки новых «Ангелов Чарли»

16 декабря
2018 год

Новости кино >>
16 декабря 2018
Элизабет Бэнкс завершила съёмки ремейка «Ангелов Чарли». Об этом сообщила режиссёр в своём Инстаграме.

Завершились съёмки новых «Ангелов Чарли»
фото: instagram.com

В качестве Ангелов в картине предстанут Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска. Компанию им составят сама Бэнкс, Патрик Стюарт, Джимон Хонсу, Джонатан Такер и Луис Херардо Мендес.

В центре сюжета нового фильма окажется агент Со Бэй, цель которой – стать частью команды Ангелов Чарли. Но её планам помешал некто Ронни Петанкан, который похитил остальных Ангелов. На помощь главной героине приходит Нэйтан Вудхолл: вместе они намерены спасти будущих коллег Бэй.

Релиз ленты запланирован на 1 ноября 2019 года.
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