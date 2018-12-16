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Голливуд отказался от «Метро 2033»

16 декабря
2018 год

Новости кино >>
16 декабря 2018
В Голливуде отказались от идеи экранизации фантастического романа «Метро 2033». Об этом рассказал в интервью порталу VG247 автор книги, российский писатель Дмитрий Глуховский.

Голливуд отказался от «Метро 2033»

По словам Глуховского, изначально настаивавшего на съёмках в Москве, американские кинематографисты решили перенести действие в свою столицу. «Многие вещи не сработали для Вашингтона – нацисты, коммунисты, чёрные мутанты. Вашингтон в основном – чёрный город, и это совсем не та аллюзия, которой мне бы хотелось. Это метафора ксенофобии в целом, а не высказывание об афроамериканцах – так что это не сработало. Им пришлось заменить чёрных мутантов какими-то монстрами, но поскольку эти монстры не были похожи на людей – не сработала бы вся линия с ксенофобией, а она была очень важна для меня как убеждённого интернационалиста. Всё это превратилось во что-то совершенно безликое», – поведал писатель о главной проблеме отменённой адаптации.

Продюсерами картины числились Майкл Де Лука и Стивен Л'Орё, а над сценарием должен был работать Ф. Скотт Фрэйзер. Права, приобретённые MGM шесть лет назад, вернулись к автору. В настоящий момент Глуховский ведёт переговоры с другими продюсерами.

«Метро 2033» – постапокалиптический роман, описывающий жизнь людей в московской подземке после Третьей мировой войны, почти полностью уничтожившей человечество. Книга была выпущена в 2005 году, следом за ней вышли два продолжения – «Метро 2034» и «Метро 2035». На основе романа была создана популярная серия компьютерных игр, в которую входят Metro 2033, Metro: Last Light и Metro Exodus, чей релиз состоится 22 февраля 2019 года.
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