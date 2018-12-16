Игру про Дюка Нюкема адаптирует продюсер «Кредо убийцы»

Жан-Жюльен Баронне
, работавший над лентой «Кредо убийцы»
, выступит продюсером экранизации небезызвестной игровой серии Duke Nukem
, уверяет Variety
.
За производство фильма отвечают Platinum Dunes и Gearbox. На главную роль рассматривается Джон Сина
, но пока ещё официально не утверждён.
По словам вице-президента Gearbox Шона Харана
, главный герой является пародией «на героев боевиков 80-х годов» и «похож на Дэдпула с точки зрения возможности сломать так называемую "четвертую стену". Уверены, что в его противостоянии ценностям сегодняшнего дня во время спасения мира будет много смешных моментов».
Брутальный убийца инопланетян, не признающий политкорректность и любящий пушки, женщин, очки Ray-Ban Wayfarer и сигары, появился на свет благодаря студии Apogee Software в 1991 году. С тех пор Дюк, которого озвучил Джон Сент-Джон
, неоднократно участвовал в играх (их набралось уже 19 штук).