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Игру про Дюка Нюкема адаптирует продюсер «Кредо убийцы»

16 декабря
2018 год

Новости кино >>
16 декабря 2018
Жан-Жюльен Баронне, работавший над лентой «Кредо убийцы», выступит продюсером экранизации небезызвестной игровой серии Duke Nukem, уверяет Variety.

Игру про Дюка Нюкема адаптирует продюсер «Кредо убийцы»
фото: comicbook.com

За производство фильма отвечают Platinum Dunes и Gearbox. На главную роль рассматривается Джон Сина, но пока ещё официально не утверждён.

По словам вице-президента Gearbox Шона Харана, главный герой является пародией «на героев боевиков 80-х годов» и «похож на Дэдпула с точки зрения возможности сломать так называемую "четвертую стену". Уверены, что в его противостоянии ценностям сегодняшнего дня во время спасения мира будет много смешных моментов».

Брутальный убийца инопланетян, не признающий политкорректность и любящий пушки, женщин, очки Ray-Ban Wayfarer и сигары, появился на свет благодаря студии Apogee Software в 1991 году. С тех пор Дюк, которого озвучил Джон Сент-Джон, неоднократно участвовал в играх (их набралось уже 19 штук).
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