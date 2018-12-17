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Бенисио Дель Торо превратится в лисёнка Жулика

17 декабря
2018 год

Новости кино >>
17 декабря 2018
Бенисио Дель Торо подарит свой голос лисёнку-воришке Жулику – антагонисту киноверсии анимационного сериала «Даша-путешественница». Об этом сообщает THR.


Родителей титульной героини в исполнении звезды «Трансформеров: Последнего рыцаря» Изабелы Монер на большом экране воплотят Майкл Пенья и Ева Лонгория. К актёрскому составу также присоединилась Эухенио Дербес, Темуера Моррисон, Мадлен Мэдден, Адриана Барраза, Николас Кумбе и Майк Морено. Продюсером выступает Майкл Бэй, режиссёром назначен Джеймс Бобин, а сценарий написал Николас Столлер. За производство отвечает Paramount Playerss.

«Даша-путешественница» выйдет в прокат 2 августа 2019-го. Лента расскажет об уже повзрослевшей героине, которая отправится в большой город вместе со своим кузеном Диего. Вместе с ним и обезьянкой по имени Башмачок девушка спасёт родителей и раскроет тайну затерянной цивилизации Инков.

Мультфильм о семилетней Даше и её друзьях вышел на канале Nickelodeon в 2000 году и обрёл широкую популярность, продержавшись восемь сезонов.
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