НТВ покажет криминальную драму «Ноль»

ревью

С меня хватит! Как 1980-е вошли в моду и почему это скоро закончится

«Я у них заблокирован»: Гоша Куценко рассказал о затяжном конфликте с Первым каналом

Ролики фильмов

«Опасный пассажир»

Когда Джеймс, водитель Uber, и его пассажирка Джессика остановились, чтобы подвезти харизматичного Бруно, они не знали, что этот спокойный вечер обернётся для них гонкой на выживание.