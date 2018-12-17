НТВ покажет криминальную драму «Ноль»

Картина рассказывает об отце-одиночке Валере (Лавров), работающем водителем троллейбуса номер «0». Однажды его ежедневный маршрут «Шоссе Энтузиастов – Леоновское кладбище» прерывается из-за внезапной стрельбы в салоне. Чудом уцелев в перестрелке, Валерий осматривает троллейбус и под одним из сидений обнаруживает рюкзак с долларовыми купюрами. Поддавшись секундному соблазну, герой забирает деньги себе. Так, Валера становится заложником обстоятельств и ему больше никуда не сбежать – с одной стороны преступники, с другой – полиция. К тому же он оказывается втянут в аферу загадочной девушки по имени Лиля (Ильяшенко).
По словам Фёдора Лаврова, «Валера – водитель троллейбуса, живущий своей спокойной и размеренной жизнью. Но однажды он в своём троллейбусе находит мешок с большой суммой денег и попадает в водоворот событий. Здесь каждая история уникальна: достаточно неожиданные повороты, особенно личные, когда человек внутри себя сам с собой борется и делает выбор, от которого он уже не может отказаться – он должен идти по дороге, на которую свернул. Меня привлёк этот поворот в судьбе героя. Ещё было интересно тем, что мы сами строим своё будущее и каждую минуту есть какой-то выбор».
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
«Лиля работает секретарём. В какой-то момент она решает, что не стоит ждать подачек и нужно всё взять в свои руки. Она подталкивает ухажёра на ограбление, после чего пытается всё прибрать к своим рукам. Это очень сжатый формат – всего две серии. В этих сериях ты пытаешься впихнуть всё в своего героя,а средств для этого совсем немного. Поэтому задача была сделать Лилю ёмким, насколько это возможно, персонажем, чтобы в условиях ограниченного формата к нему было приковано зрительское внимание», – рассказала о своей роли Лукерья Ильяшенко.
Производством фильма занималась «Киностудия КИТ». Съёмки проходили в Ярославле. Основной локацией стал троллейбусный парк, где съёмочной группе разрешили выбрать любой транспорт из хранящегося в нём. Перед тем, как сесть за руль, Фёдор Лавров прошёл краткий курс по вождению: научился принимать троллейбус перед сменой, менять колёса и угольные щётки. На съёмках рядом с ним всегда был профессиональный водитель, который подсказывал актёру, как правильно управлять большим транспортным средством. Компанию Лаврову и Ильяшенко составили Игорь Хрипунов, Диана Енакаева, Алексей Гришин и другие актёры. Оператором-постановщиком выступил Дмитрий Коробкин.