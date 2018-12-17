Кейт Уинслет и Сирша Ронан влюбятся друг в друга

Кейт Уинслет
и Сирша Ронан
исполнят главные роли в исторической ЛГБТ-драме «Аммонит»
(Ammonite).
Согласно Deadline
, режиссёром картины выступит Френсис Ли
, снявший расхваленную критиками «Божью землю»
, посвящённой фермерской однополой любви. Съёмки запланированы на март 2019 года.
Зрителям поведают о том, как Мэри Эннинг
, ставшая впоследствии известной женщиной-палеонтологом, в 1840-х годах устроилась няней к богатой лондонской жительнице. Между ними завязалась дружба, которая позднее переросла в страстный роман.