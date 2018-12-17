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Кейт Уинслет и Сирша Ронан влюбятся друг в друга

17 декабря
2018 год

Новости кино >>
17 декабря 2018
Кейт Уинслет и Сирша Ронан исполнят главные роли в исторической ЛГБТ-драме «Аммонит» (Ammonite).

Кейт Уинслет и Сирша Ронан влюбятся друг в друга
фото: variety.com

Согласно Deadline, режиссёром картины выступит Френсис Ли, снявший расхваленную критиками «Божью землю», посвящённой фермерской однополой любви. Съёмки запланированы на март 2019 года.

Зрителям поведают о том, как Мэри Эннинг, ставшая впоследствии известной женщиной-палеонтологом, в 1840-х годах устроилась няней к богатой лондонской жительнице. Между ними завязалась дружба, которая позднее переросла в страстный роман.
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