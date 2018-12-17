Фёдор Бондарчук стал гинекологом

По словам генерального продюсера телеканала СТС Антона Федотова, «большая удача, что нам удалось собрать в одной истории уже опытных молодых звёзд и народных артистов, любимых миллионами зрителей. Но, пожалуй, главной победой стало участие в сериале давнего партнёра канала СТС, талантливого актёра и режиссёра Фёдора Бондарчука, который одним своим появлением в проекте превращает его в потенциальный хит».
«Это радость играть с такими потрясающими партнёрами. Если честно, я всегда с огромным удовольствием и интересом работаю над комедийными историями, над своими героями, над сложными характерами. Филатов — запутавшийся в себе талантливый врач. Он 30 лет влюблён в собственную жену, но тем не менее отправляется на поиски идеала и начинает познавать мир с нуля», — рассказал Бондарчук о своём герое Андрее Филатове.
фото: Пресс-служба телеканала СТС
«Это история успешной и красивой женщины, у которой, как кажется окружающим, есть всё: муж – сексуальный мужчина и гениальный врач, две чудесные дочки, бизнес, подруги. Но при этом оказывается, что она не проживает свою «настоящую жизнь», — поведала Судзиловская об Алисе Филатовой.
Съёмки комедии стартовали в московской сталинке, где по сюжету живут родители главного героя в исполнении Польских и Виторгана. Также в кадре окажутся квартиры Филатова и его лучшего друга, стоматолога Славика (Лагашкин), зал йоги, где занимается Алиса, бар возле клиники, в котором после работы встречаются врачи, и другие локации. Для удобства съёмок 21-серийной истории художники изготовят масштабные декорации, повторив интерьеры реальной московской клиники. В частности, они создадут с нуля кабинеты главврача и директора клиники, смотровой кабинет, операционную, ординаторскую, кабинеты для проведения рентгена и МРТ, а также приобретут профессиональное медицинское оборудование.