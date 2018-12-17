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Фёдор Бондарчук стал гинекологом

17 декабря
2018 год

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17 декабря 2018
Максим Свешников приступил к съёмкам «Филатова» с Фёдором Бондарчуком в роли гинеколога. Его экранную супругу Алису и по совместительству директора клиники сыграет Олеся Судзиловская, а в качестве родственников, друзей и коллег Филатова предстанут Галина Польских, Эммануил Виторган, Мария Аронова, Егор Корешков, Максим Лагашкин, Алина Булынко и другие актёры. Об этом сообщает пресс-служба телеканала СТС, запустившего комедийный сериал в производство вместе с компанией «Медиаслово».

Фёдор Бондарчук стал гинекологом
фото: Пресс-служба телеканала СТС

По словам генерального продюсера телеканала СТС Антона Федотова, «большая удача, что нам удалось собрать в одной истории уже опытных молодых звёзд и народных артистов, любимых миллионами зрителей. Но, пожалуй, главной победой стало участие в сериале давнего партнёра канала СТС, талантливого актёра и режиссёра Фёдора Бондарчука, который одним своим появлением в проекте превращает его в потенциальный хит».

«Это радость играть с такими потрясающими партнёрами. Если честно, я всегда с огромным удовольствием и интересом работаю над комедийными историями, над своими героями, над сложными характерами. Филатов — запутавшийся в себе талантливый врач. Он 30 лет влюблён в собственную жену, но тем не менее отправляется на поиски идеала и начинает познавать мир с нуля», — рассказал Бондарчук о своём герое Андрее Филатове.

Фёдор Бондарчук стал гинекологом
фото: Пресс-служба телеканала СТС

«Это история успешной и красивой женщины, у которой, как кажется окружающим, есть всё: муж – сексуальный мужчина и гениальный врач, две чудесные дочки, бизнес, подруги. Но при этом оказывается, что она не проживает свою «настоящую жизнь», — поведала Судзиловская об Алисе Филатовой.

Съёмки комедии стартовали в московской сталинке, где по сюжету живут родители главного героя в исполнении Польских и Виторгана. Также в кадре окажутся квартиры Филатова и его лучшего друга, стоматолога Славика (Лагашкин), зал йоги, где занимается Алиса, бар возле клиники, в котором после работы встречаются врачи, и другие локации. Для удобства съёмок 21-серийной истории художники изготовят масштабные декорации, повторив интерьеры реальной московской клиники. В частности, они создадут с нуля кабинеты главврача и директора клиники, смотровой кабинет, операционную, ординаторскую, кабинеты для проведения рентгена и МРТ, а также приобретут профессиональное медицинское оборудование.
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