27 декабря на онлайн-платформе ТНТ-Premier состоится премьера комедии «Год Свиньи», чьим продюсером является Артём Логинов. Фильм не появится в российском кинопрокате и будет доступен только в сети, уточняет пресс-служба ТНТ.
Молодой интерн впервые едет на дежурство в машине скорой помощи, но о реальной помощи пострадавшим придётся забыть — ушлый водитель использует служебный транспорт как трансфер певичек на корпоративы. Погрузив в машину поп-дуэт «Ваниль», героинь своих влажных грез, интерн ещё не знает, что этот Новый год он встретит в очень странном месте.
Под Новый год каждый мечтает о счастье и любви, не исключение и одинокая кассирша, отшитая любовником прямо в канун праздника. Но внезапно упавшая с полки банка сделает её новогоднюю ночь незабываемой — посетитель магазина отправился к праотцам, и кассирша экстренно соображает, куда прятать тело. На помощь приходит её бывший.
Герои третьей новеллы повязли в любовном треугольнике — беременная жена, её муж и его усатый брат-близнец. Наконец-то набравшись смелости, усач собирается во всём сознаться своему успешному брату, как тот неожиданно получает разряд током в попытках включить гирлянду. Близнец, размазня и неудачник, всегда завидовал брату и мечтал занять его место. И сейчас у него появляется реальный шанс.