Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

На онлайн-платформе ТНТ-Premier состоится премьера комедии «Год Свиньи»

17 декабря
2018 год

Новости кино >>
17 декабря 2018
27 декабря на онлайн-платформе ТНТ-Premier состоится премьера комедии «Год Свиньи», чьим продюсером является Артём Логинов. Фильм не появится в российском кинопрокате и будет доступен только в сети, уточняет пресс-служба ТНТ.

Лента с участием Максима Костромыкина, Юлии Александровой, Алины Алексеевой, Александра Яценко, Бориса Дергачёва, Розы Хайруллиной, Дарьи Руденок, Сергея Стёпина и Юрия Ицкова представляет собой киноальманах, состоящий из трёх новелл, сюжетные линии которых переплетаются в самый последний и самый безумный день в году.

На онлайн-платформе ТНТ-Premier состоится премьера комедии «Год Свиньи»
фото: Пресс-служба ТНТ

Молодой интерн впервые едет на дежурство в машине скорой помощи, но о реальной помощи пострадавшим придётся забыть — ушлый водитель использует служебный транспорт как трансфер певичек на корпоративы. Погрузив в машину поп-дуэт «Ваниль», героинь своих влажных грез, интерн ещё не знает, что этот Новый год он встретит в очень странном месте.

Под Новый год каждый мечтает о счастье и любви, не исключение и одинокая кассирша, отшитая любовником прямо в канун праздника. Но внезапно упавшая с полки банка сделает её новогоднюю ночь незабываемой — посетитель магазина отправился к праотцам, и кассирша экстренно соображает, куда прятать тело. На помощь приходит её бывший.

Герои третьей новеллы повязли в любовном треугольнике — беременная жена, её муж и его усатый брат-близнец. Наконец-то набравшись смелости, усач собирается во всём сознаться своему успешному брату, как тот неожиданно получает разряд током в попытках включить гирлянду. Близнец, размазня и неудачник, всегда завидовал брату и мечтал занять его место. И сейчас у него появляется реальный шанс.
версия для печати
Поиск по меткам
КомедияНовый годРоссийские фильмы
персоны
Юлия АлександроваАлина Алексеева (II)Борис ДергачевЮрий ИцковМаксим КостромыкинАртём ЛогиновДарья РуденокСергей СтёпинРоза ХайруллинаАлександр Яценко

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Исо Абдурашидов
15 декабря ушёл из жизни актёр Исо Абдурашидов.
Обид Асомов
14 декабря ушёл из жизни актёр-комик Обид Асомов.

День рождения >>

Леонид Броневой
Владис Гольк
Алексей Завьялов
Анастасия Зуева
Отар Коберидзе
Елена Ксенофонтова
Дмитрий Поднозов
Инара Слуцка
Хамза Умаров
Агнешка Вагнер
Жан-Клод Друо
Милла Йовович
Кристофер Казенов
Армин Мюллер-Шталь
Билл Пуллман
Джованни Рибизи
все родившиеся 17 декабря >>

Афиша кино >>

Воспитательница
драма
США, 2018
Клод Моне: Магия воды и света
Италия, 2018
Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел
Россия, 2018
Пышка
драма, комедия, музыкальный фильм
США, 2018
Человек, место, время и снова человек
драма
Южная Корея, 2018
Хрусталь
драма, комедия
Беларусь, Германия, Россия, США, 2018
Аквамен
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Австралия, США, 2018
Захочу и соскочу. Супергерои
боевик, комедия
Италия, 2017
Бамблби
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2018
Гринч
детский фильм, сказка
Китай, США, 2018
Импульсо: Больше, чем фламенко
биография, музыкальный фильм
Франция, 2017
Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество
комедия, семейное кино, фэнтези
Германия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью

«Опасный пассажир»
Ролики фильмов
«Опасный пассажир»
Когда Джеймс, водитель Uber, и его пассажирка Джессика остановились, чтобы подвезти харизматичного Бруно, они не знали, что этот спокойный вечер обернётся для них гонкой на выживание.