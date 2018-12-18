«Айка» Сергея Дворцевого поборется за «Оскар»

Фильм Сергея Дворцевого
«Айка
», выдвинутый на премию «Оскар» от Казахстана, вошел в девятку картин, претендующих на номинацию «лучший фильм на иностранном языке», сообщается на сайте награды Американской киноакадемии
.
Всего для участия в этой категории в этом году было выдвинуто 87 фильмов, в числе которых также были российский «Собибор
» Константина Хабенского
, «Спитак
» Александра Котта
, выдвинутый Арменией, и «Хрусталь
» Дарьи Жук
, представлявший Беларусь. К сожалению, в список претендентов на номинацию эти ленты не попали.
Помимо «Айки» в итоговой девятке потенциальных номинантов – «Холодная война
» Павла Павликовского
, ставшая триумфатором недавней премии Европейской киноакадемии
, «Рома
» Альфонсо Куарона
, представляющего Мексику, южнокорейский «Пылающий
», японские «Магазинные воришки
», ливанский «Капернаум
», колумбийские «Перелетные птицы
», датский «Виновный
» и немецкая «Работа без авторства
».
Номинанты на премию будут объявлены 22 января. Сама церемония состоится 24 февраля 2019 года.