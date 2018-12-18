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«Айка» Сергея Дворцевого поборется за «Оскар»

18 декабря
2018 год

Новости кино >>
18 декабря 2018
Фильм Сергея Дворцевого «Айка», выдвинутый на премию «Оскар» от Казахстана, вошел в девятку картин, претендующих на номинацию «лучший фильм на иностранном языке», сообщается на сайте награды Американской киноакадемии.

«Айка» Сергея Дворцевого поборется за «Оскар»

Всего для участия в этой категории в этом году было выдвинуто 87 фильмов, в числе которых также были российский «Собибор» Константина Хабенского, «Спитак» Александра Котта, выдвинутый Арменией, и «Хрусталь» Дарьи Жук, представлявший Беларусь. К сожалению, в список претендентов на номинацию эти ленты не попали.

Помимо «Айки» в итоговой девятке потенциальных номинантов – «Холодная война» Павла Павликовского, ставшая триумфатором недавней премии Европейской киноакадемии, «Рома» Альфонсо Куарона, представляющего Мексику, южнокорейский «Пылающий», японские «Магазинные воришки», ливанский «Капернаум», колумбийские «Перелетные птицы», датский «Виновный» и немецкая «Работа без авторства».

Номинанты на премию будут объявлены 22 января. Сама церемония состоится 24 февраля 2019 года.
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