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«Троцкий» добрался до Netflix

18 декабря
2018 год

Новости кино >>
18 декабря 2018
Российский сериал «Троцкий» стал доступен для просмотра на стриминг-сервисе Netflix, сделка по продаже прав на сериал состоялась осенью, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Среда», ответственной за производство картины.

«Троцкий» добрался до Netflix

«Троцкий» вышел в эфир Первого канала в прошлом году. Заглавную роль исполнил Константин Хабенский, режиссерами проекта выступили Александр Котт и Константин Статский. Сериал был отмечен премией ТЭФИ и наградой Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Права на показ сериала также проданы на территории Дании и Мексики.
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