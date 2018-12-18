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Декабристы Прилучный, Матвеев и Бичевин требуют перемен

18 декабря
2018 год

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18 декабря 2018
Кино-театр.ру представляет трейлер исторической приключенческой драмы «Союз спасения» режиссера Андрея Кравчука («Викинг»). Сценарий к картине написал сын Владимира Высоцкого, актер и режиссер Никита Высоцкий («Высоцкий. Спасибо, что живой»).


История первого тайного политического общества декабристов, которое было создано группой молодых гвардейских офицеров. 1825 год, конец Золотого века. Наши войска заняли Париж. Россия стала первой державой мира. Теперь все кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры, уверены, что равенство и свобода наступят - здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву все - положение, богатство, любовь, жизнь… и саму страну.

14 декабря, в годовщину восстания на Сенатской площади, ролик был опубликован в социальной сети «Одноклассники» и за уикенд собрал 5,5 миллиона просмотров. Наибольший интерес трейлер вызвал у зрителей 25-34 лет, проживающих в России, Германии, Франции, Турции и США.

Декабристы Прилучный, Матвеев и Бичевин требуют перемен

Ведущие роли в в фильме сыграли Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Антон Шагин, Александр Домогаров, Игорь Петренко, Сергей Перегудов, Виталий Кищенко, Иван Колесников, Алексей Гуськов, Александр Устюгов, Сергей Колтаков, Владислав Ветров, Александр Лазарев (младший), Ингеборга Дапкунайте, Софья Заика, Артём Ткаченко и многие другие.

В российский прокат «Союз спасения» выйдет 26 декабря 2019 года.
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Декабристы Прилучный, Матвеев и Бичевин требуют перемен фотографии
Декабристы Прилучный, Матвеев и Бичевин требуют перемен фотографии
Декабристы Прилучный, Матвеев и Бичевин требуют перемен фотографии
Декабристы Прилучный, Матвеев и Бичевин требуют перемен фотографии
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