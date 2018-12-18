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Денис Шведов берет в заложники Андрея Смолякова

18 декабря
2018 год

Новости кино >>
18 декабря 2018
В сети появился трейлер новой социальной драмы Юрия Быкова «Завод». Мировая премьера ленты состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2018 года.


По сюжету закрывают градообразующий завод. Владелец предприятия — олигарх Калугин — банкротит его, чтобы заключить выгодную сделку с иностранцами. Несколько тысяч рабочих остаются на улице без средств к существованию. Все смиренно принимают эту участь, и только пятеро отчаянных мужиков решают отстоять свое и взять хозяина в заложники, чтоб требовать с него деньги. Вожак работяг — Седой, воевавший и раненый в горячей точке, — вместе с товарищами вступает в смертельную схватку с опричником олигарха Туманом и его группой спецов. Исход боя решит, кто прав — богатые или бедные.

Денис Шведов берет в заложники Андрея Смолякова

Роли в картине исполнили Денис Шведов, Владислав Абашин, Андрей Смоляков, Александр Бухаров, Дмитрий Куличков, Иван Янковский, Юрий Тарасов, Пётр Баранчеев, Александр Воробьёв, Алексей Комашко, Кирилл Полухин, Александр Логинов, Сергей Сосновский, Борис Невзоров, Олег Алмазов, Александр Баширов, Алексей Фаддеев, Илья Соколовский и другие.

В российском прокате «Завод» стартует 7 февраля 2019 года.
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Денис Шведов берет в заложники Андрея Смолякова фотографии
Денис Шведов берет в заложники Андрея Смолякова фотографии
Денис Шведов берет в заложники Андрея Смолякова фотографии
Денис Шведов берет в заложники Андрея Смолякова фотографии
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