Денис Шведов берет в заложники Андрея Смолякова

В сети появился трейлер новой социальной драмы Юрия Быкова «Завод»
. Мировая премьера ленты состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2018 года.
По сюжету закрывают градообразующий завод. Владелец предприятия — олигарх Калугин — банкротит его, чтобы заключить выгодную сделку с иностранцами. Несколько тысяч рабочих остаются на улице без средств к существованию. Все смиренно принимают эту участь, и только пятеро отчаянных мужиков решают отстоять свое и взять хозяина в заложники, чтоб требовать с него деньги. Вожак работяг — Седой, воевавший и раненый в горячей точке, — вместе с товарищами вступает в смертельную схватку с опричником олигарха Туманом и его группой спецов. Исход боя решит, кто прав — богатые или бедные.
Роли в картине исполнили Денис Шведов
, Владислав Абашин
, Андрей Смоляков
, Александр Бухаров
, Дмитрий Куличков
, Иван Янковский
, Юрий Тарасов
, Пётр Баранчеев
, Александр Воробьёв
, Алексей Комашко
, Кирилл Полухин
, Александр Логинов
, Сергей Сосновский
, Борис Невзоров
, Олег Алмазов
, Александр Баширов
, Алексей Фаддеев
, Илья Соколовский
и другие.
В российском прокате «Завод»
стартует 7 февраля 2019 года.