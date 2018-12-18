Фильм «Кислота» примет участие в Берлинском кинофестивале

Фильм «Кислота
» Александра Горчилина
, летом отмеченный наградой за лучший дебют на фестивале
«Кинотавр», примет участие в программе «Панорама» 69-го Берлинского кинофестиваля, сообщает пресс-служба смотра.
Помимо «Кислоты» в «Панораме», которая концентрируется на новых независимых авторских работах, также будут показаны режиссерский дебют Джоны Хилла
«Середина 90-х
», «Сувенир» Джоанны Хог
с Тильдой Суинтон
и ее дочерью в главных ролях, документальная лента, посвященная американской журналистке и кинокритику Полин Кейл – с участием Квентина Тарантино
, Алека Болдуина
и Сары Джессики Паркер
и другие работы. Кроме того, в этом году Берлинский кинофестиваль отмечает 40-летие программы «Панорама». В числе специальных юбилейных показов в Берлине будет продемонстрирована лента Хусена Эркенова «Сто дней до приказа», участвовавшая в «Панораме» 1994 года.
Берлинский кинофестиваль пройдет с 7 по 17 февраля. Жюри основного конкурса возглавит актриса Жюльет Бинош
, фильмом открытия станет «Доброта незнакомцев
» Лоне Шерфиг
. В конкурсе покажут новую работу Франсуа Озона
«По божьей милости
», а также ленты «Земля под ногами» (Der Boden unter den Füssen) Мари Крютцер, «Золотая перчатка» (Der Goldene Handschuh) Фатиха Акина, «Я была дома, но...» (Ich war zuhause, aber) Ангелы Шанелек, «Рассказ о трёх сёстрах» (Kız Kardeşler) Эмина Альпера и «Каталог пропавших городов» (Répertoire des villes disparues) Дени Коте
. Полная программа смотра будет объявлена в начале года.