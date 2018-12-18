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Фильм «Кислота» примет участие в Берлинском кинофестивале

18 декабря
2018 год

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18 декабря 2018
Фильм «Кислота» Александра Горчилина, летом отмеченный наградой за лучший дебют на фестивале «Кинотавр», примет участие в программе «Панорама» 69-го Берлинского кинофестиваля, сообщает пресс-служба смотра.

Фильм «Кислота» примет участие в Берлинском кинофестивале

Помимо «Кислоты» в «Панораме», которая концентрируется на новых независимых авторских работах, также будут показаны режиссерский дебют Джоны Хилла «Середина 90-х», «Сувенир» Джоанны Хог с Тильдой Суинтон и ее дочерью в главных ролях, документальная лента, посвященная американской журналистке и кинокритику Полин Кейл – с участием Квентина Тарантино, Алека Болдуина и Сары Джессики Паркер и другие работы. Кроме того, в этом году Берлинский кинофестиваль отмечает 40-летие программы «Панорама». В числе специальных юбилейных показов в Берлине будет продемонстрирована лента Хусена Эркенова «Сто дней до приказа», участвовавшая в «Панораме» 1994 года.

Берлинский кинофестиваль пройдет с 7 по 17 февраля. Жюри основного конкурса возглавит актриса Жюльет Бинош, фильмом открытия станет «Доброта незнакомцев» Лоне Шерфиг. В конкурсе покажут новую работу Франсуа Озона «По божьей милости», а также ленты «Земля под ногами» (Der Boden unter den Füssen) Мари Крютцер, «Золотая перчатка» (Der Goldene Handschuh) Фатиха Акина, «Я была дома, но...» (Ich war zuhause, aber) Ангелы Шанелек, «Рассказ о трёх сёстрах» (Kız Kardeşler) Эмина Альпера и «Каталог пропавших городов» (Répertoire des villes disparues) Дени Коте. Полная программа смотра будет объявлена в начале года.
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