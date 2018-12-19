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Критики назвали лучшие российские сериалы года

19 декабря
2018 год

Новости кино >>
19 декабря 2018
Сайт Кино-театр.ру по традиции в конце года попросил ведущих российских кино- и телекритиков выбрать лучшие сериалы уходящего года. В опросе приняли участие 16 экспертов. Каждый из них назвал тройки своих фаворитов из 241 сериала, который вышел на экраны в 2018 году. В общий список попали 14 проектов, причем только шесть сериалов упомянуто более одного раза.

Критики назвали лучшие российские сериалы года

«В плане российских сериалов год выдался на удивление ярким и насыщенным. Наконец-то веское слово сказали онлайн-видеосервисы, прежде всего ТНТ-Premier и Start. На первом вышли «Звоните ДиКаприо!» и «Домашний арест», которые не оставили равнодушными практически никого из наших экспертов, на втором – один из моих личных фаворитов «Лучше, чем люди» и отмеченный несколькими экспертами проект «Вне игры». Учитывая эту тенденцию, очевидно, что со временем, сериалов для интернета станет только больше, а конкуренция за интересный и качественный сериальный контент только усилится», – отмечает главный редактор Кино-театр.ру Жан Просянов.

Лидером рейтинга критиков по количеству упоминаний стал проект канала ТВ-3 и режиссера Бориса Хлебникова «Обычная женщина» (14 из 16 экспертов включило ее в тройку лучших), на втором месте – сериал Жоры Крыжовникова для платформы ТНТ-Premier «Звоните ДиКаприо!» (12 голосов), на третьем – сатирический проект Семена Слепакова и Петра Буслова «Домашний арест» для все той же ТНТ-Premier (8 голосов), на четвертом – сериал Сергея Урсуляка «Ненастье» для телеканала «Россия-1» (3 голоса).

Лидер по количеству первых мест – «Звоните ДиКаприо!» (4 первых места в тройках, 6 вторых мест), на второй строчке – «Домашний арест» (4 первых мест, 2 вторых), на третьей позиции «Ненастье» (3 первых места), на четвертой - «Обычная женщина» (только две золотые медали от экспертов).

По общей совокупности баллов первую строчку занимает сериал Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо!» (25,5 баллов), на втором месте – «Обычная женщина» (21,5 баллов), на третьем – «Домашний арест» (18,5 баллов) и на четвертой строчке – «Ненастье» (9 баллов).

Подробнее с рейтингом можно ознакомиться в разделе «Сериалы».
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Жан ПросяновРоссийские сериалы
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