«Расёмон» Акиры Куросавы станет сериалом

Компания Amblin TV, одним из основателей которой является Стивен Спилберг
, сделает из классического фильма «Расёмон
» Акиры Куросавы
сериал, сообщает Deadline
.
Вышедший на экраны в 1950 году «Расёмон» снят по рассказу Рюноскэ Акутагавы «В чаще». В нем впервые в истории кино одно и то же событие было показано с точки зрения разных персонажей. Картина была отмечена «Золотым львом» Венецианского кинофестиваля и премией «Оскар» за выдающийся фильм на иностранном языке. До сих пор «Расёмон» постоянно фигурирует в различных списках культовых фильмов
, повлиявших на становление кинематографа.
Компания Amblin TV сделает на основе картины Куросавы 10-серийный триллер. Подробности проекта пока не разглашаются, однако продюсеры отмечают, что в сериале, как и в оригинальном фильме, одно и то же событие будет показано с различных точек зрения.
В этом году Amblin TV работала над одним из самых ярких сериалов сезона – «Призраками дома на холме
», вышедшем на стриминг-сервисе Netflix.