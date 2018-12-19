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«Расёмон» Акиры Куросавы станет сериалом

19 декабря
2018 год

Новости кино >>
19 декабря 2018
Компания Amblin TV, одним из основателей которой является Стивен Спилберг, сделает из классического фильма «Расёмон» Акиры Куросавы сериал, сообщает Deadline.

«Расёмон» Акиры Куросавы станет сериалом

Вышедший на экраны в 1950 году «Расёмон» снят по рассказу Рюноскэ Акутагавы «В чаще». В нем впервые в истории кино одно и то же событие было показано с точки зрения разных персонажей. Картина была отмечена «Золотым львом» Венецианского кинофестиваля и премией «Оскар» за выдающийся фильм на иностранном языке. До сих пор «Расёмон» постоянно фигурирует в различных списках культовых фильмов, повлиявших на становление кинематографа.

Компания Amblin TV сделает на основе картины Куросавы 10-серийный триллер. Подробности проекта пока не разглашаются, однако продюсеры отмечают, что в сериале, как и в оригинальном фильме, одно и то же событие будет показано с различных точек зрения.

В этом году Amblin TV работала над одним из самых ярких сериалов сезона – «Призраками дома на холме», вышедшем на стриминг-сервисе Netflix.
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