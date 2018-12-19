Фильмы «Лето» и «Война Анны» стали лидерами по числу номинаций на премию «Белый слон»

Гильдия киноведов и кинокритиков России объявила номинантов на свою премию «Белый слон» по итогам 2018 года. Лидерами по числу номинаций стали «Лето
» Кирилла Серебренникова
и «Война Анны
» Алексея Федорченко
.
Картина Серебренникова представлена в категориях «лучший фильм», «лучший режиссер», оператор (Владислав Опельянц
), художник (Андрей Понкратов
), музыка (Рома Зверь
и Герман Осипов) и главная мужская роль (Рома Зверь). Лента Алексея Федорченко помимо номинаций «лучший фильм» и «лучший режиссер» также претендует на награду за операторскую работу (Алишер Хамидходжаев
), работу художника (Алексей Максимов
) и главную женскую роль (Марта Козлова
).
За главного «Белого слона» с фильмами Серебренникова и Федорченко будет бороться «Сердце мира
» Наталии Мещаниновой
. Наряду с картинами «История одного назначения
» и «Человек, который удивил всех
» фильм Мещаниновой также может получить награду за лучший сценарий.
На «Белого слона» за лучшую женскую роль претендуют уже упомянутая Марта Козлова, Наталья Кудряшова
(«Человек, который удивил всех») и Анна Слю
(«Подбросы
»). В аналогичной мужской категории представлены Степан Девонин
(«Сердце мира»), Рома Зверь («Лето») и Евгений Цыганов
(«Человек, который удивил всех»). В числе номинантов за роли второго плана – Ирина Горбачева
и Филипп Гуревич
(оба – «История одного назначения»), Елена Коренева
(«Ван Гоги
»), Александра Ребенок
(«Кислота
»), Данила Козловский
(«Довлатов
») и Дмитрий Поднозов
(«Сердце мира»).
В номинации «лучший фильм-дебют» представлены «Кислота» Александра Горчилина
, «Хрусталь
» Дарьи Жук
и «Глубокие реки
» Владимира Битокова
.
Обладатели премии «Белый слон» будут объявлены в январе 2019 года.