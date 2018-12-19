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Фильмы «Лето» и «Война Анны» стали лидерами по числу номинаций на премию «Белый слон»

19 декабря
2018 год

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19 декабря 2018
Гильдия киноведов и кинокритиков России объявила номинантов на свою премию «Белый слон» по итогам 2018 года. Лидерами по числу номинаций стали «Лето» Кирилла Серебренникова и «Война Анны» Алексея Федорченко.

Фильмы «Лето» и «Война Анны» стали лидерами по числу номинаций на премию «Белый слон»

Картина Серебренникова представлена в категориях «лучший фильм», «лучший режиссер», оператор (Владислав Опельянц), художник (Андрей Понкратов), музыка (Рома Зверь и Герман Осипов) и главная мужская роль (Рома Зверь). Лента Алексея Федорченко помимо номинаций «лучший фильм» и «лучший режиссер» также претендует на награду за операторскую работу (Алишер Хамидходжаев), работу художника (Алексей Максимов) и главную женскую роль (Марта Козлова).

За главного «Белого слона» с фильмами Серебренникова и Федорченко будет бороться «Сердце мира» Наталии Мещаниновой. Наряду с картинами «История одного назначения» и «Человек, который удивил всех» фильм Мещаниновой также может получить награду за лучший сценарий.

На «Белого слона» за лучшую женскую роль претендуют уже упомянутая Марта Козлова, Наталья Кудряшова («Человек, который удивил всех») и Анна СлюПодбросы»). В аналогичной мужской категории представлены Степан Девонин («Сердце мира»), Рома Зверь («Лето») и Евгений Цыганов («Человек, который удивил всех»). В числе номинантов за роли второго плана – Ирина Горбачева и Филипп Гуревич (оба – «История одного назначения»), Елена КореневаВан Гоги»), Александра РебенокКислота»), Данила КозловскийДовлатов») и Дмитрий Поднозов («Сердце мира»).

В номинации «лучший фильм-дебют» представлены «Кислота» Александра Горчилина, «Хрусталь» Дарьи Жук и «Глубокие реки» Владимира Битокова.

Обладатели премии «Белый слон» будут объявлены в январе 2019 года.
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