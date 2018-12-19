Феликс Моати знакомит Летицию Дош с миром животных и людей

Кино-театр.ру представляет трейлер французско-бельгийской романтической комедии Антони Кордье
(«Холодный душ»
) «Любовь и прочий зоопарк»
.
По сюжету, переехав в Париж, Гаспар долгое время отказывался поддерживать связь с семьей, но теперь все же решается съездить в дом своего детства, на свадьбу отца. В пути он случайно знакомится с эксцентричной Лорой и приглашает ее присоединиться, чтобы сыграть роль его подружки. Лора еще не знает, что следующие дни ей предстоит провести посреди заповедника в окружении удивительных зверей и не менее причудливых людей.
Главные роли в фильме сыграли Феликс Моати
, Летиция Дош
, Криста Терет
, Йохан Хелденберг
, Гийом Гуикс
, Марина Фуас
, Венсан Деньяр
, Ноэми Алазард-Вашэ
, Эльза Убен
и другие.
В российский прокат «Любовь и прочий зоопарк»
выходит 27 декабря 2018 года.