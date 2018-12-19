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Феликс Моати знакомит Летицию Дош с миром животных и людей

19 декабря
2018 год

Новости кино >>
19 декабря 2018
Кино-театр.ру представляет трейлер французско-бельгийской романтической комедии Антони Кордье («Холодный душ») «Любовь и прочий зоопарк».


По сюжету, переехав в Париж, Гаспар долгое время отказывался поддерживать связь с семьей, но теперь все же решается съездить в дом своего детства, на свадьбу отца. В пути он случайно знакомится с эксцентричной Лорой и приглашает ее присоединиться, чтобы сыграть роль его подружки. Лора еще не знает, что следующие дни ей предстоит провести посреди заповедника в окружении удивительных зверей и не менее причудливых людей.

Феликс Моати знакомит Летицию Дош с миром животных и людей

Главные роли в фильме сыграли Феликс Моати, Летиция Дош, Криста Терет, Йохан Хелденберг, Гийом Гуикс, Марина Фуас, Венсан Деньяр, Ноэми Алазард-Вашэ, Эльза Убен и другие.

В российский прокат «Любовь и прочий зоопарк» выходит 27 декабря 2018 года.
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Гийом ГуиксВенсан ДеньярЛетиция ДошФеликс МоатиКриста ТеретЭльза УбенМарина Фуас
фильмы
Любовь и прочий зоопарк

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Феликс Моати знакомит Летицию Дош с миром животных и людей фотографии
Феликс Моати знакомит Летицию Дош с миром животных и людей фотографии
Феликс Моати знакомит Летицию Дош с миром животных и людей фотографии
Феликс Моати знакомит Летицию Дош с миром животных и людей фотографии
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