«Мир Дикого Запада» обошел по просмотрам «Игру престолов»

Онлайн-сервис Амедиатека
подвел итоги года и представил лидеров по просмотрам 2018-го. Впервые лидером рейтинга стала не «Игра престолов
», а «Мир Дикого Запада
», сообщает пресс-служба сервиса.
«Год без нового сезона «Игры престолов» внес свои коррективы в топ самых популярных сериалов. Культовая фэнтези-сага, возглавлявшая хит-парад последние годы, впервые переместилась на вторую строчку, уступив лидерство футуристическому эпосу «Мир Дикого Запада». Замыкает тройку финалистов третий сезон финансовой драмы «Миллиарды
», – отмечается в сообщении.
Кроме этих трех сериалов в Топ-10 по количеству просмотров попали проекты «Патрик Мелроуз
», «Викинги
», «Хороший доктор
», «Острые предметы
», «Силиконовая долина
», «Американская история ужасов
» и «Американская история преступлений
». Причем старт второго сезона «Хорошего доктора» собрал на Амедиатеке рекордное количество пользователей. В целом же за 2018 год каждый подписчик Амедиатеки посмотрел в среднем 93 эпизода.
Самой востребованной сериальной классикой остается «Секс в большом городе
». Из российских проектов, представленных в Амедиатеке, лидер уходящего года – первый вертикальный сериал для смартфонов «1968.Digital
», созданный студией «История будущего» Михаила Зыгаря
и Карена Шаиняна
при поддержке компании «Базелевс» Тимура Бекмамбетова
. Самый популярный художественный фильм уходящего года – «451° по Фаренгейту
» – киноадаптация всемирно известного романа Рэя Брэдбери с Майклом Б. Джорданом
и Майклом Шенноном
в главных ролях. Среди документальных картин лидером по просмотрам стал фильм «Джон Маккейн: По ком звонит колокол
».