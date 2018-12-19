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«Мир Дикого Запада» обошел по просмотрам «Игру престолов»

19 декабря
2018 год

Новости кино >>
19 декабря 2018
Онлайн-сервис Амедиатека подвел итоги года и представил лидеров по просмотрам 2018-го. Впервые лидером рейтинга стала не «Игра престолов», а «Мир Дикого Запада», сообщает пресс-служба сервиса.

«Мир Дикого Запада» обошел по просмотрам «Игру престолов»

«Год без нового сезона «Игры престолов» внес свои коррективы в топ самых популярных сериалов. Культовая фэнтези-сага, возглавлявшая хит-парад последние годы, впервые переместилась на вторую строчку, уступив лидерство футуристическому эпосу «Мир Дикого Запада». Замыкает тройку финалистов третий сезон финансовой драмы «Миллиарды», – отмечается в сообщении.

Кроме этих трех сериалов в Топ-10 по количеству просмотров попали проекты «Патрик Мелроуз», «Викинги», «Хороший доктор», «Острые предметы», «Силиконовая долина», «Американская история ужасов» и «Американская история преступлений». Причем старт второго сезона «Хорошего доктора» собрал на Амедиатеке рекордное количество пользователей. В целом же за 2018 год каждый подписчик Амедиатеки посмотрел в среднем 93 эпизода.

Самой востребованной сериальной классикой остается «Секс в большом городе». Из российских проектов, представленных в Амедиатеке, лидер уходящего года – первый вертикальный сериал для смартфонов «1968.Digital», созданный студией «История будущего» Михаила Зыгаря и Карена Шаиняна при поддержке компании «Базелевс» Тимура Бекмамбетова. Самый популярный художественный фильм уходящего года – «451° по Фаренгейту» – киноадаптация всемирно известного романа Рэя Брэдбери с Майклом Б. Джорданом и Майклом Шенноном в главных ролях. Среди документальных картин лидером по просмотрам стал фильм «Джон Маккейн: По ком звонит колокол».
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