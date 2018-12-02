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Завершились съемки детектива «Тень за спиной»

2 декабря
2018 год

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2 декабря 2018
Телеканал НТВ завершил съемки остросюжетного детектива «Тень за спиной», главные роли в котором исполнили Иван Оганесян, Александр Ляпин и Карина Андоленко, сообщает пресс-служба канала.

Завершились съемки детектива «Тень за спиной»
фото: Пресс-служба канала НТВ

Действие 12-серийного детектива развивается в небольшом провинциальном городке, где происходит череда преступлений. Убийства совершаются по одному сценарию: женщины исчезают во время возвращения с вечеринок, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Появилось предположение, что в городе орудует маньяк. Чтобы разобраться в происходящем и найти серийного убийцу, в город приезжает следователь Генпрокуратуры Николай Горобец (Оганесян): он уже ловил маньяков, и кому, как не ему, заниматься этим делом.

Однако местному прокурору Садовскому (Сергей Мардарь) не до серийных убийств: в это время в городе идёт очередной передел собственности и власти, и ему хотелось бы избежать вмешательства Москвы. Но Садовский вынужден оказывать содействие в поисках убийцы, и, если до этого он торопил расследование, то сейчас быстрый успех столичного следователя не в его интересах; именно поэтому в команду Горобца определяют молодого следователя Светлану Мирошникову (Андоленко) и ещё совсем «зелёного» оперативника Михаила Воробьёва (Ляпин).

Съёмки картины проходи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Снимали в самых разнообразных локациях: на Финском заливе, во Всероссийском институте растениеводства имени Н.И Вавилова, в Центральной библиотеке и даже в морге.
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Карина АндоленкоАлександр ЛяпинСергей МардарьИван Оганесян
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Завершились съемки детектива «Тень за спиной» фотографии
Завершились съемки детектива «Тень за спиной» фотографии
Завершились съемки детектива «Тень за спиной» фотографии
Завершились съемки детектива «Тень за спиной» фотографии
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