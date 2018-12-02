Тому Хэнксу предложили стать отцом Пиноккио

Тому Хэнксу
предложили роль Джепетто в новой экранизации знаменитой сказки Карло Коллоди, которой сейчас занимается компания Disney, сообщает Variety
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Новым проектом Disney продолжает развивать свою линейку игровых ремейков классических мультфильмов студии. Анимационный фильм про Пиноккио
вышел в 1940 году. В нем, правда, Пиноккио был вполне добрым и наивным мальчишкой, в отличие от оригинального итальянского персонажа, известного своей склонностью к обману. В сказке Коллоди Джепетто является создателем куклы деревянного мальчика.
Пока Хэнкс, как утверждает Variety, находится на стадии ранних переговоров. Известно, что снимать игровой ремейк про Пиноккио будет режиссер «Приключений Паддингтона
» Пол Кинг.