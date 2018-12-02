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Тому Хэнксу предложили стать отцом Пиноккио

2 декабря
2018 год

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2 декабря 2018
Тому Хэнксу предложили роль Джепетто в новой экранизации знаменитой сказки Карло Коллоди, которой сейчас занимается компания Disney, сообщает Variety.

Тому Хэнксу предложили стать отцом Пиноккио

Новым проектом Disney продолжает развивать свою линейку игровых ремейков классических мультфильмов студии. Анимационный фильм про Пиноккио вышел в 1940 году. В нем, правда, Пиноккио был вполне добрым и наивным мальчишкой, в отличие от оригинального итальянского персонажа, известного своей склонностью к обману. В сказке Коллоди Джепетто является создателем куклы деревянного мальчика.

Пока Хэнкс, как утверждает Variety, находится на стадии ранних переговоров. Известно, что снимать игровой ремейк про Пиноккио будет режиссер «Приключений Паддингтона» Пол Кинг.
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