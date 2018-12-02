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Netflix воскресит игровую версию аниме «Ковбой Бибоп»

2 декабря
2018 год

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2 декабря 2018
Стриминг-сервис Netflix продолжает расширять свою географию – на очереди проект «Ковбой Бибоп», основанный на популярном аниме.

Netflix воскресит игровую версию аниме «Ковбой Бибоп»

«Ковбой Бибоп» впервые вышел в 1998 году. В нем речь идет о постапокалиптическом будущем 2071 года, когда человечество расселилось по другим планетам, так как Земля оказалась безжизненна. Одними из самых востребованных стали тали охотники за головами, или «космические ковбои», которые путешествуют по космосу в поисках преступников. Таким образом зарабатывает себе на жизнь и экипаж «Бибоп», где судьба сводит четырех человек и одну собаку.

В 2011 году уже ходили слухи о том, что американские кинематографисты планируют сделать игровую версию «Ковбоя Бибопа» с Киану Ривзом в главной роли, однако дальше слухов та история не зашла. Уже в прошлом году студия Tomorrow объявила о собственной игровом проекте по культовому аниме. Сценарий должен был написать Кристофер Йост, приложивший руку к созданию «Тора: Царства тьмы» и «Тора: Рагнарёка». Больше года о развитии проекта не было новостей, но теперь стало понятно, что Tomorrow объединится для него с Netflix. Йост напишет первый эпизод, а также выступит исполнительным продюсером сериала, в котором будет 10 эпизодов. Режиссер оригинального аниме Синичиро Ватанабе будет консультантом проекта. Исполнители главных ролей пока не сообщаются.
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