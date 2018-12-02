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Колин Фаррелл поработает с Гаем Ричи

2 декабря
2018 год

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2 декабря 2018
Новый проект британского постановщика Гая Ричи Toff Guys продолжает собирать актерские сливки. Кроме Мэттью Макконахи и Хью Гранта теперь стало известно, что одна из ролей достанется Колину Фаррелу, сообщает The Hollywood reporter.

Колин Фаррелл поработает с Гаем Ричи

Речь в картине пойдет о противостоянии европейских гангстеров со «старыми криминальными деньгами» с современной индустрией по продаже марихуаны. Главный герой – британский наркобарон, который пытается обналичить средства своей высокодоходной империи и продать ее старой династии миллиардеров из Оклахомы. Его играет Мэттью Макконахи. Роль его жены исполнит звезда сериала «Аббатство Даунтон» Мишель Докери, которая заменила ранее анонсированную в этой роли Кейт Бекинсейл. Хью Грант же играет фотографа, который шантажирует наркобарона.

Производство картины уже проходит в Англии. Ранее источники издания утверждали, что Toff Guys будут сделаны в стиле таких известных фильмов Гая Ричи, как «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш».
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Кейт БекинсейлХью ГрантМишель ДокериМэттью МакконахиГай РичиКолин Фаррелл
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Аббатство ДаунтонБольшой кушКарты, деньги, два ствола

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