Колин Фаррелл поработает с Гаем Ричи

Новый проект британского постановщика Гая Ричи
Toff Guys продолжает собирать актерские сливки. Кроме Мэттью Макконахи
и Хью Гранта
теперь стало известно, что одна из ролей достанется Колину Фаррелу
, сообщает The Hollywood reporter
.
Речь в картине пойдет о противостоянии европейских гангстеров со «старыми криминальными деньгами» с современной индустрией по продаже марихуаны. Главный герой – британский наркобарон, который пытается обналичить средства своей высокодоходной империи и продать ее старой династии миллиардеров из Оклахомы. Его играет Мэттью Макконахи. Роль его жены исполнит звезда сериала «Аббатство Даунтон
» Мишель Докери
, которая заменила ранее анонсированную в этой роли Кейт Бекинсейл
. Хью Грант же играет фотографа, который шантажирует наркобарона.
Производство картины уже проходит в Англии. Ранее источники издания утверждали, что Toff Guys будут сделаны в стиле таких известных фильмов Гая Ричи, как «Карты, деньги, два ствола
» и «Большой куш
».