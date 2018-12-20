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Александр Роднянский спродюсирует англоязычный сериал о порноиндустрии

20 декабря
2018 год

Новости кино >>
20 декабря 2018
Российский продюсер Александр Роднянский вместе с венгерским постановщиком, лауреатом Каннского кинофестиваля Корнелом МундруцоБелый бог») снимут сериал о международной порноиндустрии. Местом действия станет Будапешт, мировой центр производства порнофильмов, а главными героями – продюсеры, режиссеры, порноактрисы, водители, врачи, которые работают в этой сфере, сообщает пресс-служба компании AR Content Александра Роднянского.

Александр Роднянский спродюсирует англоязычный сериал о порноиндустрии

«Каждый день на главный порносайт мира Pornhub заходит свыше 100 млн. посетителей и это число с каждым годом лишь увеличивается. Порнография играла и до сих пор играет очень значимую роль в жизни человечества. Этот бизнес основан на эксплуатации женского тела и мы хотим рассказать о том, как меняется эта индустрия сегодня, во времена фундаментального изменения отношения к женщине. Я верю в художественное видение Корнела Мундруцо, одного из самых одаренных европейских режиссеров», – отмечает Роднянский.

В сценарии сериала, который напишут сам Мундруцо и его постоянный соавтор Ката Вебер, будут использованы материалы, собранные ведущими европейскими журналистами, среди которых Егор Мостовщиков, во время встреч и интервью с ключевыми игроками порноиндустрии в Будапеште, Нью-Йорке и на Ибице. Международный проект, основным языком которого станет английский, соберет интернациональную команду, в том числе и актеров из разных стран.

«Мы расскажем историю о разных женщинах, работающих в порноиндустрии, об их борьбе за сохранение собственного достоинства, проследим за тем, как меняются их судьбы. Я очень рад, что вместе с Александром и Катой у меня появляется возможность исследовать эту трансформацию на экране. И хорошо, что вместе со мной сценарий будет писать Ката Вебер - это даст возможность увидеть эти контексты с точки зрения современной женщины», – комментирует режиссер.

Сериал о европейской порноиндустрии – третий проект, о котором объявляет компания Александра Роднянского AR Content. Среди других проектов – фильм номинанта на Оскар, режиссера Зиада Дуэри «Допрос президента», основанный на реальной истории поимки и допроса ЦРУ экс-президента Ирака Саддама Хуссейна, и документальный фильме о судьбе еврейских беженцев накануне Второй мировой войны, работать над которым вместе с Александром Роднянским будет оскаровский лауреат, режиссер Кевин Макдональд.
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