«Айка» Сергея Дворцевого выйдет в российский прокат 14 февраля

Фильм Сергея Дворцевого
«Айка
», включенный в короткий список претендентов на номинацию «лучший фильм на иностранном языке» премии «Оскар»
, выйдет на российские экраны 14 февраля, сообщает пресс-служба компании «Вольга», ответственной за прокат ленты.
Картина рассказывает о молодой девушке, приехавшей в Москву на заработки и вынужденной оставить своего новорожденного ребенка в роддоме. Исполнительница главной роли Самал Еслямова
в мае этого года была признана лучшей актрисой Каннского кинофестиваля.
Фильм «Айка» выдвинут на премию «Оскар» от Казахстана и вошла в девятку претендентов на «оскаровскую» номинацию. Помимо «Айки» в списке потенциальных номинантов – «Холодная война
» Павла Павликовского
, ставшая триумфатором недавней премии Европейской киноакадемии, «Рома
» Альфонсо Куарона
, представляющего Мексику, южнокорейский «Пылающий
», японские «Магазинные воришки
», ливанский «Капернаум
», колумбийские «Перелетные птицы
», датский «Виновный
» и немецкая «Работа без авторства
».
Номинанты на премию будут объявлены 22 января. Сама церемония состоится 24 февраля 2019 года.