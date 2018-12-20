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«Айка» Сергея Дворцевого выйдет в российский прокат 14 февраля

20 декабря
2018 год

Новости кино >>
20 декабря 2018
Фильм Сергея Дворцевого «Айка», включенный в короткий список претендентов на номинацию «лучший фильм на иностранном языке» премии «Оскар», выйдет на российские экраны 14 февраля, сообщает пресс-служба компании «Вольга», ответственной за прокат ленты.

«Айка» Сергея Дворцевого выйдет в российский прокат 14 февраля

Картина рассказывает о молодой девушке, приехавшей в Москву на заработки и вынужденной оставить своего новорожденного ребенка в роддоме. Исполнительница главной роли Самал Еслямова в мае этого года была признана лучшей актрисой Каннского кинофестиваля.

Фильм «Айка» выдвинут на премию «Оскар» от Казахстана и вошла в девятку претендентов на «оскаровскую» номинацию. Помимо «Айки» в списке потенциальных номинантов – «Холодная война» Павла Павликовского, ставшая триумфатором недавней премии Европейской киноакадемии, «Рома» Альфонсо Куарона, представляющего Мексику, южнокорейский «Пылающий», японские «Магазинные воришки», ливанский «Капернаум», колумбийские «Перелетные птицы», датский «Виновный» и немецкая «Работа без авторства».

Номинанты на премию будут объявлены 22 января. Сама церемония состоится 24 февраля 2019 года.
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