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Виктор Хориняк и Андрей Бурковский развезут по домам пьяных москвичей

20 декабря
2018 год

Новости кино >>
20 декабря 2018
Кино-театр.ру представляет трейлер романтической комедии «Трезвый водитель», снятой режиссером Резо Гигинеишвили («Заложники»). Сценарий постановщик написал совместно с Иваном Барановым («Как я стал русским») и Ветой ГераськинойПоследовательные сцены»).


Москва притягивает и завораживает, ведь здесь есть всё: ночные клубы и роскошные отели, широкие улицы и загородные дворцы, машины на любой вкус, и – водители. Трезвые и не очень. Молодой провинциал Артём приезжает к другу в Москву, берётся помочь ему в нелёгком ночном труде «трезвого водителя» и тут же сталкивается со столичным гламуром во всей его красе. В первый же вечер он оказывается в дорогом гостиничном номере вместе с Кристиной, которую ему выпало подвозить из клуба домой. Совершенно не помня события прошлой ночи, Кристина принимает парня за молодого миллионера, а тот, в свою очередь, не спешит рассказывать правду о себе и постепенно втягивается в роль богатого и успешного бизнесмена… пока всё не заходит слишком далеко.

Виктор Хориняк и Андрей Бурковский развезут по домам пьяных москвичей

Главные роли в картине исполнили Виктор Хориняк, Андрей Бурковский, Ирина Мартыненко и Янина Студилина при участии тренера по женскому успеху Юлии Печерской. Продюсерами выступили Гигинеишвили, Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский, Александр Кушаев, Давид Гулордава и Семен Капш. За операторскую работу отвечал Михаил Хасая («Притяжение»).

До российского проката «Трезвый водитель» доедет 21 марта 2019 года.
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Виктор Хориняк и Андрей Бурковский развезут по домам пьяных москвичей фотографии
Виктор Хориняк и Андрей Бурковский развезут по домам пьяных москвичей фотографии
Виктор Хориняк и Андрей Бурковский развезут по домам пьяных москвичей фотографии
Виктор Хориняк и Андрей Бурковский развезут по домам пьяных москвичей фотографии
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