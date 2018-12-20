Виктор Хориняк и Андрей Бурковский развезут по домам пьяных москвичей

Кино-театр.ру представляет трейлер романтической комедии «Трезвый водитель»
, снятой режиссером Резо Гигинеишвили
(«Заложники»
). Сценарий постановщик написал совместно с Иваном Барановым
(«Как я стал русским»
) и Ветой Гераськиной
(«Последовательные сцены
»).
Москва притягивает и завораживает, ведь здесь есть всё: ночные клубы и роскошные отели, широкие улицы и загородные дворцы, машины на любой вкус, и – водители. Трезвые и не очень. Молодой провинциал Артём приезжает к другу в Москву, берётся помочь ему в нелёгком ночном труде «трезвого водителя» и тут же сталкивается со столичным гламуром во всей его красе. В первый же вечер он оказывается в дорогом гостиничном номере вместе с Кристиной, которую ему выпало подвозить из клуба домой. Совершенно не помня события прошлой ночи, Кристина принимает парня за молодого миллионера, а тот, в свою очередь, не спешит рассказывать правду о себе и постепенно втягивается в роль богатого и успешного бизнесмена… пока всё не заходит слишком далеко.
Главные роли в картине исполнили Виктор Хориняк
, Андрей Бурковский
, Ирина Мартыненко
и Янина Студилина
при участии тренера по женскому успеху Юлии Печерской
. Продюсерами выступили Гигинеишвили, Эдуард Илоян
, Виталий Шляппо
, Алексей Троцюк
, Денис Жалинский
, Александр Кушаев
, Давид Гулордава
и Семен Капш
. За операторскую работу отвечал Михаил Хасая
(«Притяжение»
).
До российского проката «Трезвый водитель»
доедет 21 марта 2019 года.