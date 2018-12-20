Продолжение сериала «Лапси» выйдет 4 января

В центре истории вирусологи Вера Бойко (Машкова) и Николай Романов (Воробьев), которых связывает непростое прошлое. Коллеги отправляются в совместную эпидемиологическую разведку, где в поисках источника атипичного вируса обнаруживают у себя симптомы смертельно опасной болезни. Когда лихорадка отступает, они оказываются на странном острове Сариола, где жители поклоняются таинственному богу Лапси. Учёные пытаются разгадать тайну острова, разобраться в своих отношениях и найти способ вернуться домой.
В новых сериях «Лапси» главные герои продолжат искать путь с острова – и друг к другу. Их общее прошлое, отягощенное расставанием, не даёт забыть взаимные обиды. Тем большим соблазном для Николая становится влюбленная в него Вдова (Диана Пожарская), готовая избавить его от всех тревог и болезненных воспоминаний. Вера и Николай, чьи претензии друг к другу за время на Сариоле только увеличились, не забывают, что они здесь ради вакцины, которая спасет людей на большой земле от смертельного вируса. И ради разгадки тайны Лапси.
«Это первый за много лет сериал с моим участием, который я посмотрела сама от начала и до конца, и получила огромное удовольствие. Для меня это история про взаимоотношения человека с космосом, с силами, которые над нами и нами управляют – если они есть. А даже если их нет, любой человек в какой-то момент задает себе вопрос: зачем мы здесь, для чего? Когда вы узнаете, кто на самом деле Лапси, вы поймете, чем меня зацепил этот проект», – отметила Машкова.
«Лапси» – первый оригинальный сериал видеосервиса Start. Его премьера состоялась 9 февраля 2018 года.