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Продолжение сериала «Лапси» выйдет 4 января

20 декабря
2018 год

Новости кино >>
20 декабря 2018
Новые эпизоды сериала «Лапси» с Марией Машковой и Даниилом Воробьевым в главных ролях выйдут на видеосервисе Start 4 января, сообщает пресс-служба онлайн-платформы.

Продолжение сериала «Лапси» выйдет 4 января
фото: видеосервис Start

В центре истории вирусологи Вера Бойко (Машкова) и Николай Романов (Воробьев), которых связывает непростое прошлое. Коллеги отправляются в совместную эпидемиологическую разведку, где в поисках источника атипичного вируса обнаруживают у себя симптомы смертельно опасной болезни. Когда лихорадка отступает, они оказываются на странном острове Сариола, где жители поклоняются таинственному богу Лапси. Учёные пытаются разгадать тайну острова, разобраться в своих отношениях и найти способ вернуться домой.

В новых сериях «Лапси» главные герои продолжат искать путь с острова – и друг к другу. Их общее прошлое, отягощенное расставанием, не даёт забыть взаимные обиды. Тем большим соблазном для Николая становится влюбленная в него Вдова (Диана Пожарская), готовая избавить его от всех тревог и болезненных воспоминаний. Вера и Николай, чьи претензии друг к другу за время на Сариоле только увеличились, не забывают, что они здесь ради вакцины, которая спасет людей на большой земле от смертельного вируса. И ради разгадки тайны Лапси.

«Это первый за много лет сериал с моим участием, который я посмотрела сама от начала и до конца, и получила огромное удовольствие. Для меня это история про взаимоотношения человека с космосом, с силами, которые над нами и нами управляют – если они есть. А даже если их нет, любой человек в какой-то момент задает себе вопрос: зачем мы здесь, для чего? Когда вы узнаете, кто на самом деле Лапси, вы поймете, чем меня зацепил этот проект», – отметила Машкова.

«Лапси» – первый оригинальный сериал видеосервиса Start. Его премьера состоялась 9 февраля 2018 года.
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