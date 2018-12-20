В Москве закончилась «Хандра»

«Хандра» – это правдивая история друзей, снимающих вместе одну квартиру. В течение дня они переживают множество смешных и странных приключений, чтобы в итоге хотя бы немного повзрослеть. Диджей Виталик (Якушев) ищет потерянные деньги, собранные на оплату квартиры, а находит в итоге Ленку (Зуева). Барабанщик Деня прилетает покорять Москву и влюбляется в столичную актрису Таню (Куимова), но бывшая из Красноярска, Фима (Екатерина Агеева), «залетает» от него и устраивает жесточайшую проверку на психоустойчивость. Рэпер из Челябинска Рома (Семен Барков) приезжает в столицу «потусить», но вынужден провести целый день там, где никогда бы по своей воле не оказался. А режиссер Леша (Кирилл Ковбас) пытается снимать арт-хаус про маньяков и кондиционеры, но получаются у него только комедии, и в том числе – «Хандра».
Режиссером ленты выступил выпускник Высших курсов сценаристов и режиссеров Алексей Камынин. Для него «Хандра» – вторая полнометражная работа. Сценарий Камынин написал вместе с Виталием Анохиным, Денисом Липатовым и Никитой Корневым. Последний также выступил оператором ленты.
«Я верю, что ничего правдивее, живее и смешнее о московской жизни давно не выходило на экраны. Нашей небольшой, но талантливой и сплоченной группе хотелось сделать что-то максимально свежее и смелое: по юмору, киноязыку, драматургии», – отметил режиссер.