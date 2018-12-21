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Дэвид Харбор в адском угаре спасает мир от Миллы Йовович

21 декабря
2018 год

Новости кино >>
21 декабря 2018
В сети появился первый трейлер приключенческого боевика «Хеллбой» режиссера Нила Маршалла («Мир Дикого Запада»). Фильм является перезапуском истории о «герое из пекла» и основан на комиксах Майка Миньолы «Дикая охота» и «Буря и ярость».


По сюжету Хеллбой отправляется в Англию, где он должен победить средневековую ведьму Кровавую королеву Нимуэ, супругу Мерлина. Но их битва может привести к падению мира - это судьба, которую он отчаянно пытается избежать.

Главные роли в картине исполнили Милла Йовович, Дэвид Харбор, Йен Макшейн, Саша Лейн, Пенелопа Митчелл, Томас Хэйден Черч, Дэниэл Дэ Ким, Софи Оконедо, Кристина Клебе, Эшли Эднер, Берн Коллако, Дуглас Тэйт и другие.

Дэвид Харбор в адском угаре спасает мир от Миллы Йовович

«В фильме мы не рассказываем историю с самого начала, мой герой понимает, откуда он пришел и кто он такой, - рассказал Дэвид Харбор, - Он уже давно находится среди людей, но в самом начале фильма происходят важные события, когда люди впервые осознают тот факт, что он может стать причиной конца света. И тут возникает главный вопрос - на чьей он стороне?»

Ранее комиксы о Хеллбое экранизировались дважды: в 2004 году вышел фильм «Хеллбой: Герой из пекла», а в 2008 появился его сиквел «Хеллбой II: Золотая армия». В главной роли тогда выступил Рон Перлман, а постановкой занимался Гильермо дель Торо.

В российский прокат «Хеллбой» выходит 11 апреля 2019 года.
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