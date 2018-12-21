Дэвид Харбор в адском угаре спасает мир от Миллы Йовович

В сети появился первый трейлер приключенческого боевика «Хеллбой»
режиссера Нила Маршалла
(«Мир Дикого Запада»
). Фильм является перезапуском истории о «герое из пекла» и основан на комиксах Майка Миньолы
«Дикая охота» и «Буря и ярость».
По сюжету Хеллбой отправляется в Англию, где он должен победить средневековую ведьму Кровавую королеву Нимуэ, супругу Мерлина. Но их битва может привести к падению мира - это судьба, которую он отчаянно пытается избежать.
Главные роли в картине исполнили Милла Йовович
, Дэвид Харбор
, Йен Макшейн
, Саша Лейн
, Пенелопа Митчелл
, Томас Хэйден Черч
, Дэниэл Дэ Ким
, Софи Оконедо
, Кристина Клебе
, Эшли Эднер
, Берн Коллако
, Дуглас Тэйт
и другие.
«В фильме мы не рассказываем историю с самого начала, мой герой понимает, откуда он пришел и кто он такой
, - рассказал Дэвид Харбор, - Он уже давно находится среди людей, но в самом начале фильма происходят важные события, когда люди впервые осознают тот факт, что он может стать причиной конца света. И тут возникает главный вопрос - на чьей он стороне?
»
Ранее комиксы о Хеллбое экранизировались дважды: в 2004 году вышел фильм «Хеллбой: Герой из пекла»
, а в 2008 появился его сиквел «Хеллбой II: Золотая армия»
. В главной роли тогда выступил Рон Перлман
, а постановкой занимался Гильермо дель Торо
.
В российский прокат «Хеллбой»
выходит 11 апреля 2019 года.