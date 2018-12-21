Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сериал «Элементарно» завершится седьмым сезоном

21 декабря
2018 год

Новости кино >>
21 декабря 2018
Сериал «Элементарно» с Джонни Ли Миллером и Люси Лью в ролях современных Шерлока и доктора Ватсона завершится седьмым сезоном, который выйдет на экраны в 2019 году, сообщает Deadline.

Сериал «Элементарно» завершится седьмым сезоном

Решение о завершении истории живущих в Нью-Йорке сыщиков, выходившей на канале CBS с 2012 года, приняло руководство канала и съемочная группа. Не исключено, что свою роль в этом решении сыграло и истечение сроков действия контрактов Ли Миллера и Люси Лью.

В этом году CBS выпустил шестой сезон «Элементарно», который, по слухам, мог стать последним. Именно поэтому он закончился тем, что герои Ли Миллера и Люсь Лью из Нью-Йорка переехали в Лондон. Однако решение сделать седьмой сезон шоураннеры проекта приняли с большим воодушевлением.

В заключительном сезоне, как намекают создатели «Элементарно», герои вновь могут вернуться в Нью-Йорк. Возможно, в финальных сериях также будет показана жизнь Холмса и Ватсон до их знакомства.

Всего в седьмом сезоне будет 13 эпизодов. Точная дата выхода сериала пока не известна.
версия для печати
Поиск по меткам
Зарубежные сериалы
персоны
Люси ЛьюДжонни Ли Миллер
фильмы
Элементарно

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Пётр Ластивка
18 декабря трагически погиб актёр Пётр Ластивка.
Олег Мартьянов
18 декабря ушёл из жизни актёр Олег Мартьянов.
Валерий Титенко
18 декабря скончался актёр Валерий Титенко.

День рождения >>

Ольга Аросева
Виталий Базин
Сурен Вартанов
Кирилл Дыцевич
Эйнари Коппель
Али Мухаммад
Владимир Новиков
Светлана Тормахова
Зоя Фёдорова
Йосеф Бек
Жюли Дельпи
Сэмюэл Эл Джексон
Джексон Рэтбоун
Кифер Сазерленд
Коринн Тузе
Джейн Фонда
все родившиеся 21 декабря >>

Афиша кино >>

Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел
Россия, 2018
Клод Моне: Магия воды и света
Италия, 2018
Человек, место, время и снова человек
драма
Южная Корея, 2018
Воспитательница
драма
США, 2018
Гринч
детский фильм, сказка
Китай, США, 2018
Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество
комедия, семейное кино, фэнтези
Германия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью