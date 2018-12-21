Сериал «Элементарно» завершится седьмым сезоном

Сериал «Элементарно
» с Джонни Ли Миллером
и Люси Лью
в ролях современных Шерлока и доктора Ватсона завершится седьмым сезоном, который выйдет на экраны в 2019 году, сообщает Deadline
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Решение о завершении истории живущих в Нью-Йорке сыщиков, выходившей на канале CBS с 2012 года, приняло руководство канала и съемочная группа. Не исключено, что свою роль в этом решении сыграло и истечение сроков действия контрактов Ли Миллера и Люси Лью.
В этом году CBS выпустил шестой сезон «Элементарно», который, по слухам, мог стать последним. Именно поэтому он закончился тем, что герои Ли Миллера и Люсь Лью из Нью-Йорка переехали в Лондон. Однако решение сделать седьмой сезон шоураннеры проекта приняли с большим воодушевлением.
В заключительном сезоне, как намекают создатели «Элементарно», герои вновь могут вернуться в Нью-Йорк. Возможно, в финальных сериях также будет показана жизнь Холмса и Ватсон до их знакомства.
Всего в седьмом сезоне будет 13 эпизодов. Точная дата выхода сериала пока не известна.