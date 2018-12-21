«Беверли-Хиллз, 90210» перезагрузят с актерами оригинального сериала

Популярный молодежный телесериал 1990-2000 «Беверли-Хиллз, 90210
» ждет новая перезагрузка, причем с актерами из оригинального сериала, сообщает Deadline
.
Источники издания утверждают, что в продолжении сериала появятся Дженни Гарт
, Тори Спеллинг
, Джейсон Пристли
, Иан Зиринг
, Брайан Остин Грин
и Габриель Картерис
. Шоураннерами проекта выступят Майк Чесслер
и Крис Албергини
, работавшие над спин-оффом «90210: Новое поколение
», вышедшем в 2008 году. Работать над новым «Беверли-Хиллз» будет компания CBS TV.
На возможность продолжения популярного в 1990-е американского сериала в марте этого года намекнула в своем Instagram Тори Спеллинг. Однако официального подтверждения эта информация тогда не получила.
Сериал «Беверли-Хиллз, 90210» впервые вышел на канале Fox в октябре 1990 года. Он рассказывал о близнецах Уолшах, их окружении, подростковых и важных социальных проблемах того времени. Сериал выходил на протяжении 10 лет. Единственными актерами, которые постоянно играли в проекте были Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Иан Зиринг и Брайан Остин Грин. После завершения «Беверли-Хиллз, 90210» появилось еще несколько связанных с ним телепроектов – это «Мелроуз-Плейс
», «Агентство моделей
» и уже упомянутое «90210: Новое поколение».