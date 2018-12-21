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«Беверли-Хиллз, 90210» перезагрузят с актерами оригинального сериала

21 декабря
2018 год

Новости кино >>
21 декабря 2018
Популярный молодежный телесериал 1990-2000 «Беверли-Хиллз, 90210» ждет новая перезагрузка, причем с актерами из оригинального сериала, сообщает Deadline.

«Беверли-Хиллз, 90210» перезагрузят с актерами оригинального сериала

Источники издания утверждают, что в продолжении сериала появятся Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Джейсон Пристли, Иан Зиринг, Брайан Остин Грин и Габриель Картерис. Шоураннерами проекта выступят Майк Чесслер и Крис Албергини, работавшие над спин-оффом «90210: Новое поколение», вышедшем в 2008 году. Работать над новым «Беверли-Хиллз» будет компания CBS TV.

На возможность продолжения популярного в 1990-е американского сериала в марте этого года намекнула в своем Instagram Тори Спеллинг. Однако официального подтверждения эта информация тогда не получила.

Сериал «Беверли-Хиллз, 90210» впервые вышел на канале Fox в октябре 1990 года. Он рассказывал о близнецах Уолшах, их окружении, подростковых и важных социальных проблемах того времени. Сериал выходил на протяжении 10 лет. Единственными актерами, которые постоянно играли в проекте были Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Иан Зиринг и Брайан Остин Грин. После завершения «Беверли-Хиллз, 90210» появилось еще несколько связанных с ним телепроектов – это «Мелроуз-Плейс», «Агентство моделей» и уже упомянутое «90210: Новое поколение».
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