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Бен Аффлек станет отцом главной героини в экранизации книги «Я все еще жива»

21 декабря
2018 год

Новости кино >>
21 декабря 2018
Студия Universal приобрела права на экранизацию бестселлера Кейт Элис Маршал «Я все еще жива». Производством проекта вместе с Universal займется компания Бена Аффлека, он же сыграет в грядущем фильме главную мужскую роль, сообщает Deadline.

Бен Аффлек станет отцом главной героини в экранизации книги «Я все еще жива»

Книга Маршал рассказывает о девочке Джесс, которая вместе с матерью попадает в автокатастрофу, но выживает. После потери матери Джесс переезжает к живущему в канадской глуши отцу, но и там неожиданно оказывается на грани жизни и смерти. Критики называют книгу смесью «Дикой» и «Выжившего».

Сценарий для фильма напишет Лори Эванс Тейлор, работавшая над сериалами «Желание» и «Нечестные жестокие игры». Исполнительница главной роли, а также режиссер ленты пока не найдены.
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