Бен Аффлек станет отцом главной героини в экранизации книги «Я все еще жива»

Студия Universal приобрела права на экранизацию бестселлера Кейт Элис Маршал «Я все еще жива». Производством проекта вместе с Universal займется компания Бена Аффлека
, он же сыграет в грядущем фильме главную мужскую роль, сообщает Deadline
.
Книга Маршал рассказывает о девочке Джесс, которая вместе с матерью попадает в автокатастрофу, но выживает. После потери матери Джесс переезжает к живущему в канадской глуши отцу, но и там неожиданно оказывается на грани жизни и смерти. Критики называют книгу смесью «Дикой
» и «Выжившего
».
Сценарий для фильма напишет Лори Эванс Тейлор
, работавшая над сериалами «Желание
» и «Нечестные жестокие игры
». Исполнительница главной роли, а также режиссер ленты пока не найдены.