Алексей Серебряков встречает отца после долгих лет разлуки

В сети появился трейлер драмы «Ван Гоги»
режиссера и сценариста Сергея Ливнева
(«Асса»
). Лента удостоилась призов фестивалей «Кинотавр» и «Окно в Европу».
Отец — прославленный дирижер. Сын — талантливый, но неизвестный художник. Их отношения давно превратились в любовь-ненависть, в которой больше ненависти, чем любви. Они живут на разных концах света и стараются не видеться без необходимости. Когда такая необходимость неожиданно возникает, самые близкие и одновременно далекие люди должны будут пройти непростой путь примирения.
«Иногда встречаются картины, которые действительно важны для твоего душевного состояния
, - поделился Сергей Ливнев, - работая в них ты можешь понять, кто ты такой, в каком отношении ты находишься с окружающим миром, как ты отвечаешь на те вопросы, которые ставятся в этой картине
».
Ведущие роли в фильме исполнили Алексей Серебряков
, Даниэль Ольбрыхский
, Елена Коренева
, Полина Агуреева
, Александр Сирин
, Наталья Негода
, Светлана Немоляева
, Ольга Остроумова
, Евгений Ткачук
, Савелий Кудряшов
, Авангард Леонтьев
, Анна Каменкова
, Сергей Дрейден
, Ёла Санько
и Лариса Удовиченко
.
В российский прокат «Ван Гоги»
выйдут 7 марта 2019 года.