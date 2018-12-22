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Алексей Серебряков встречает отца после долгих лет разлуки

22 декабря
2018 год

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22 декабря 2018
В сети появился трейлер драмы «Ван Гоги» режиссера и сценариста Сергея Ливнева («Асса»). Лента удостоилась призов фестивалей «Кинотавр» и «Окно в Европу».


Отец — прославленный дирижер. Сын — талантливый, но неизвестный художник. Их отношения давно превратились в любовь-ненависть, в которой больше ненависти, чем любви. Они живут на разных концах света и стараются не видеться без необходимости. Когда такая необходимость неожиданно возникает, самые близкие и одновременно далекие люди должны будут пройти непростой путь примирения.

«Иногда встречаются картины, которые действительно важны для твоего душевного состояния, - поделился Сергей Ливнев, - работая в них ты можешь понять, кто ты такой, в каком отношении ты находишься с окружающим миром, как ты отвечаешь на те вопросы, которые ставятся в этой картине».

Алексей Серебряков встречает отца после долгих лет разлуки

Ведущие роли в фильме исполнили Алексей Серебряков, Даниэль Ольбрыхский, Елена Коренева, Полина Агуреева, Александр Сирин, Наталья Негода, Светлана Немоляева, Ольга Остроумова, Евгений Ткачук, Савелий Кудряшов, Авангард Леонтьев, Анна Каменкова, Сергей Дрейден, Ёла Санько и Лариса Удовиченко.

В российский прокат «Ван Гоги» выйдут 7 марта 2019 года.
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Алексей Серебряков встречает отца после долгих лет разлуки фотографии
Алексей Серебряков встречает отца после долгих лет разлуки фотографии
Алексей Серебряков встречает отца после долгих лет разлуки фотографии
Алексей Серебряков встречает отца после долгих лет разлуки фотографии
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