Ингрид Олеринская нарушает правила ОБЖ под песню Олега Анофриева

Кино-театр.ру представляет новогодний трейлер триллера «Отрыв»
в музыкальном сопровождении праздничной композиции Олега Анофриева
. Режиссером ленты выступил Тигран Саакян
.
По сюжету компания друзей поднимается в фуникулере, чтобы незабываемо встретить новогоднюю ночь на вершине горы. Ребята уже предвкушают как под бой курантов и взрывы салютов, они весело съедут вниз. Но приключение оборачивается настоящим кошмаром, когда в самый разгар праздника, хлипкий вагончик застревает над пропастью.
Главные роли в картине сыграли Ингрид Олеринская
, Денис Косяков
, Ирина Антоненко
, Андрей Назимов
и Михаил Филиппов
. Над сценарием работали Ольга Рудь
, Тигран Саакян, Денис Косяков, Артур Атсвацатрян
, Олег Смагин
, Евгений Юранов
и Александр Назаров
.
«С самого начала, когда я пришел на пробы этого фильма как актер, мне понравился сценарий
, - поделился Денис Косяков. - А когда Ольга и Тигран предложили поучаствовать в проекте в качестве автора сценария, это был просто подарок судьбы. Не могу сказать, что благодаря мне мы много переделали в фильме, но определённую лепту, я надеюсь, тоже внес
».
Российский прокат уйдёт в «Отрыв»
14 февраля 2019 года.