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Ингрид Олеринская нарушает правила ОБЖ под песню Олега Анофриева

22 декабря
2018 год

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22 декабря 2018
Кино-театр.ру представляет новогодний трейлер триллера «Отрыв» в музыкальном сопровождении праздничной композиции Олега Анофриева. Режиссером ленты выступил Тигран Саакян.


По сюжету компания друзей поднимается в фуникулере, чтобы незабываемо встретить новогоднюю ночь на вершине горы. Ребята уже предвкушают как под бой курантов и взрывы салютов, они весело съедут вниз. Но приключение оборачивается настоящим кошмаром, когда в самый разгар праздника, хлипкий вагончик застревает над пропастью.

Главные роли в картине сыграли Ингрид Олеринская, Денис Косяков, Ирина Антоненко, Андрей Назимов и Михаил Филиппов. Над сценарием работали Ольга Рудь, Тигран Саакян, Денис Косяков, Артур Атсвацатрян, Олег Смагин, Евгений Юранов и Александр Назаров.

Ингрид Олеринская нарушает правила ОБЖ под песню Олега Анофриева

«С самого начала, когда я пришел на пробы этого фильма как актер, мне понравился сценарий, - поделился Денис Косяков. - А когда Ольга и Тигран предложили поучаствовать в проекте в качестве автора сценария, это был просто подарок судьбы. Не могу сказать, что благодаря мне мы много переделали в фильме, но определённую лепту, я надеюсь, тоже внес».

Российский прокат уйдёт в «Отрыв» 14 февраля 2019 года.
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Ингрид Олеринская нарушает правила ОБЖ под песню Олега Анофриева фотографии
Ингрид Олеринская нарушает правила ОБЖ под песню Олега Анофриева фотографии
Ингрид Олеринская нарушает правила ОБЖ под песню Олега Анофриева фотографии
Ингрид Олеринская нарушает правила ОБЖ под песню Олега Анофриева фотографии
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