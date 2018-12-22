Российский сериал «Екатерина» порекомендовал зарубежным зрителям американский The Hollywood reporter

Американское издание The Hollywood reporter опубликовало список
из 20 иностранных сериалов, которые необходимо посмотреть в новогодние каникулы. В числе рекомендованных – российская «Екатерина
» с Мариной Александровой
в главной роли.
Топ открывается британский комедийный шпионский сериал «Убивая Еву
», рассказывающий о противостоянии аналитика MI5 Евы Поластри (Сандра О
) и загадочной наемной убийце Вилланель (Джоди Комер
). Без «русского следа» в этой шпионской истории не обходится. На второй строчке расположился немецкий «Вавилон-Берлин
» Тома Тыквера
. В проекте сыграли Северия Янушаускайте
, Ларс Айдингер
, Денис Бургазлиев
.
«Екатерина», которая теперь доступна для американских зрителей на платформе Amazon Prime, расположилась на третьей строчке. The Hollywood reporter рекомендует проект любителям костюмных исторических сериалов.
Также в список рекомендованных иностранных проектов попали «Патрик Мелроуз
» с Бенедиктом Камбербэтчем
, самый успешный сериал BBC «Телохранитель
» с Ричардом Мэдденом
, экранизация романов Элены Ферранте «Моя гениальная подруга
» и другие проекты.