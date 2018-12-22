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Российский сериал «Екатерина» порекомендовал зарубежным зрителям американский The Hollywood reporter

22 декабря
2018 год

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22 декабря 2018
Американское издание The Hollywood reporter опубликовало список из 20 иностранных сериалов, которые необходимо посмотреть в новогодние каникулы. В числе рекомендованных – российская «Екатерина» с Мариной Александровой в главной роли.

Российский сериал «Екатерина» порекомендовал зарубежным зрителям американский The Hollywood reporter

Топ открывается британский комедийный шпионский сериал «Убивая Еву», рассказывающий о противостоянии аналитика MI5 Евы Поластри (Сандра О) и загадочной наемной убийце Вилланель (Джоди Комер). Без «русского следа» в этой шпионской истории не обходится. На второй строчке расположился немецкий «Вавилон-Берлин» Тома Тыквера. В проекте сыграли Северия Янушаускайте, Ларс Айдингер, Денис Бургазлиев.

«Екатерина», которая теперь доступна для американских зрителей на платформе Amazon Prime, расположилась на третьей строчке. The Hollywood reporter рекомендует проект любителям костюмных исторических сериалов.

Также в список рекомендованных иностранных проектов попали «Патрик Мелроуз» с Бенедиктом Камбербэтчем, самый успешный сериал BBC «Телохранитель» с Ричардом Мэдденом, экранизация романов Элены Ферранте «Моя гениальная подруга» и другие проекты.
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