Режиссер «Голодных игр» реанимирует «Звездный крейсер «Галактика»

Студия Universal нашла режиссера для полнометражной версии фантастического сериала «Звездный крейсер «Галактика
». Им станет снимавший «Голодные игры
» Фрэнсис Лоуренс
, сообщает The Hollywood reporter.
Сценарий фильма напишет Джей Басу
, работавший над недавней картиной «Девушка, которая застряла в паутине
», а также над грядущим перезапуском «Ангелов Чарли
».
Первый полнометражный телефильм «Звездный крейсер «Галактика» вышел в сентябре 1978 года, он стал стартовым эпизодом для последующего сериала. В 2003-м канал Sci Fi выпустил довольно успешный ремейк сериала
. В 2009-м уже была попытка запустить фильм по мотивам первого сериала. Режиссером тогда должен был выступить Брайан Сингер
, однако проект так и не был реализован.