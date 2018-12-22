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Режиссер «Голодных игр» реанимирует «Звездный крейсер «Галактика»

22 декабря
2018 год

Новости кино >>
22 декабря 2018
Студия Universal нашла режиссера для полнометражной версии фантастического сериала «Звездный крейсер «Галактика». Им станет снимавший «Голодные игры» Фрэнсис Лоуренс, сообщает The Hollywood reporter.

Режиссер «Голодных игр» реанимирует «Звездный крейсер «Галактика»

Сценарий фильма напишет Джей Басу, работавший над недавней картиной «Девушка, которая застряла в паутине», а также над грядущим перезапуском «Ангелов Чарли».

Первый полнометражный телефильм «Звездный крейсер «Галактика» вышел в сентябре 1978 года, он стал стартовым эпизодом для последующего сериала. В 2003-м канал Sci Fi выпустил довольно успешный ремейк сериала. В 2009-м уже была попытка запустить фильм по мотивам первого сериала. Режиссером тогда должен был выступить Брайан Сингер, однако проект так и не был реализован.
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